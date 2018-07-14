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Devlet Bahçeli'den flaş 'af' sözleri

Devlet Bahçeli'den flaş 'af' sözleri

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Af konusu gündemimizdedir. Arkadaşlarımız bir yasa teklifini sunacaklardır" dedi.

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Eklenme Tarihi: 14-07-2018 14:40 - Güncelleme: 14-07-2018 14:40

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi. Bahçeli, ''24 Haziran'ın mesajları titizlikle irdelenmeli. Geçtiğimiz zorlu aşamalar göz önüne alındığında MHP'nin 24 Haziran'da aldığı sonuç başarıdır. 24 Haziran öncesi bitişimizin ilanını yapmışlardı. Biz bitti demeden, Türk milleti tamam iradesi göstermeden hiçbir tezgahın tutmayacağının bilincindeydik.'' dedi.

İYİ PARTİ'YLE TOKALAŞMA
Koray Avcı ile tokalaşma konusuna da değinen Bahçeli, ''Sayın Koray Aydın tecrübeli bir siyasetçidir. Daha dikkatli konuşmasını tavsiye ederim. Bir selam vermek şerle hayırı birbirinden ayırır o bunu ayıramıyor.'' ifadelerini kullandı.

OHAL VE AF TARTIŞMALARI
Af tartışmalarıyla ilgili düşüncelerini ifade eden Bahçeli, ''Af konusu gündemimizdedir, seçim beyannamemizdedir. Meclis'te yasama çalışamaları başladığında arkadaşlarımız teklifini sunacaktır. OHAL ayın 18'i itibariyle son buluyor. Yeni bir yasa gündeme getiriliyor, Böyle bir yasa Meclis'e geldiğinde MHP gereğini yapacaktır.'' şeklinde konuştu.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR8 YORUM

  • Misafir 14 Temmuz 2018 16:01 ODTÜ'lü öğrenciden akıllı ol diyen polise orantısız yanıt: 550 puanla girdim. Daha nasıl akıllı olayım

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KİMDİR ?
Devlet Bahçeli
DEVLET BAHÇELİ KİMDİR?

1948 yılında Osmaniye'de doğdu. Yörede Fettahoğulları olarak bilinen geniş bir Türkmen ailesine mensuptur. İlk öğrenimini Osmaniye'de, orta öğrenimini İstanbul'da tamamlayan Dr.BAHÇELİ, üniversite öğrenimini Anka

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