Devlet Bahçeli'den flaş 'af' sözleri

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi. Bahçeli, ''24 Haziran'ın mesajları titizlikle irdelenmeli. Geçtiğimiz zorlu aşamalar göz önüne alındığında MHP'nin 24 Haziran'da aldığı sonuç başarıdır. 24 Haziran öncesi bitişimizin ilanını yapmışlardı. Biz bitti demeden, Türk milleti tamam iradesi göstermeden hiçbir tezgahın tutmayacağının bilincindeydik.'' dedi.

İYİ PARTİ'YLE TOKALAŞMA

Koray Avcı ile tokalaşma konusuna da değinen Bahçeli, ''Sayın Koray Aydın tecrübeli bir siyasetçidir. Daha dikkatli konuşmasını tavsiye ederim. Bir selam vermek şerle hayırı birbirinden ayırır o bunu ayıramıyor.'' ifadelerini kullandı.

OHAL VE AF TARTIŞMALARI

Af tartışmalarıyla ilgili düşüncelerini ifade eden Bahçeli, ''Af konusu gündemimizdedir, seçim beyannamemizdedir. Meclis'te yasama çalışamaları başladığında arkadaşlarımız teklifini sunacaktır. OHAL ayın 18'i itibariyle son buluyor. Yeni bir yasa gündeme getiriliyor, Böyle bir yasa Meclis'e geldiğinde MHP gereğini yapacaktır.'' şeklinde konuştu.