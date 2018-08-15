Devlet Bahçeli'den flaş ABD açıklaması

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin genel merkezinde basın toplantısı düzenliyor. Bahçeli, ABD ile yaşanan gerilime dair açıklamalarda bulunuyor.

Döviz fiyatlarındaki spekülatif ataklarla Türkiye'yi teslim alacağını sanan komplo, mutlaka bozgun yaşayacaktır.

15 Temmuz'da tepemizden atılan bombalarla pimi çekilen döviz bombası aynı cani merkezlerde imal edilmiştir. Oyun büyüktür,

Trump müttefiklik hukukunu yok saymıştır. Yaşananlar tek kelimeyle utanç verici. Papaz niye bu kadar önemlidir nedir gizlenen? Hangi kirli ilişkilerdir saklanan. ABD'yi gemiler yakmaya götüren nedenler Amerikan halkı ne zaman öğrenecektir?

Trump ve sinsi yardımcısı Pence aşırı telaşlıdır. Trump ve evanjelist kadrosu Türk milletine döviz üzerinden ateş açmıştır.

ABD'nin Türkiye hazımsızlığı ileri boyuttadır. ABD Türk milletini ya tanımıyo ya da tanımak istemiyor. Değil Trump değil dolar döviz dünya üzerimize gelse milli manevi hakalarımızdan geri adım atan onlar gibi namerttir.

Biz kurla kurulmadık dövizle devrilmeyiz.

Kuru ekmek ve soğanla yaşamayı biliriz yeterki onurmuzla vatanı müdafa edeli. Bugün az yediysek yarın tıka basa doyarız ancak vatanın telafisi yoktur.