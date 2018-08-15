  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. SEÇİM
  6. RAMAZAN
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.
ADVKurbanını paylaş, kardeşinle yakınlaş
ADVİyilik tüm diyarları yakın eder
eposta yazdır zoom+ zoom-

Devlet Bahçeli'den flaş ABD açıklaması

Devlet Bahçeli'den flaş ABD açıklaması

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, ABD ile yaşanan krize ilişkin partisinin genel merkezinde basın toplantısı düzenliyor.

PAYLAŞ tw fb gp
Eklenme Tarihi: 15-08-2018 14:08 - Güncelleme: 15-08-2018 14:08

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin genel merkezinde basın toplantısı düzenliyor. Bahçeli, ABD ile yaşanan gerilime dair açıklamalarda bulunuyor.

Döviz fiyatlarındaki spekülatif ataklarla Türkiye'yi teslim alacağını sanan komplo, mutlaka bozgun yaşayacaktır.

15 Temmuz'da tepemizden atılan bombalarla pimi çekilen döviz bombası aynı cani merkezlerde imal edilmiştir. Oyun büyüktür,

Trump müttefiklik hukukunu yok saymıştır. Yaşananlar tek kelimeyle utanç verici. Papaz niye bu kadar önemlidir nedir gizlenen? Hangi kirli ilişkilerdir saklanan. ABD'yi gemiler yakmaya götüren nedenler Amerikan halkı ne zaman öğrenecektir?

Trump ve sinsi yardımcısı Pence aşırı telaşlıdır. Trump ve evanjelist kadrosu Türk milletine döviz üzerinden ateş açmıştır.

ABD'nin Türkiye hazımsızlığı ileri boyuttadır. ABD Türk milletini ya tanımıyo ya da tanımak istemiyor. Değil Trump değil dolar döviz dünya üzerimize gelse milli manevi hakalarımızdan geri adım atan onlar gibi namerttir.

Biz kurla kurulmadık dövizle devrilmeyiz.

Kuru ekmek ve soğanla yaşamayı biliriz yeterki onurmuzla vatanı müdafa edeli. Bugün az yediysek yarın tıka basa doyarız ancak vatanın telafisi yoktur.

PAYLAŞ tw fb gp

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN Devlet Bahçeli'den flaş ABD açıklaması haberine yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • Misafir 15 Ağustos 2018 14:26 sizin beceriksizliğiniz yüzünden borcu olan zararına satışa başladı borcu olmayanda stoğa geçti satış yapmamakta...aferim size aferimm ..78 ecevit krizi hortladı hortlattınız...

    CEVAP YAZ 0 0
TÜM YORUMLAR
KİMDİR ?
Devlet Bahçeli
DEVLET BAHÇELİ KİMDİR?

1948 yılında Osmaniye'de doğdu. Yörede Fettahoğulları olarak bilinen geniş bir Türkmen ailesine mensuptur. İlk öğrenimini Osmaniye'de, orta öğrenimini İstanbul'da tamamlayan Dr.BAHÇELİ, üniversite öğrenimini Anka

DEVAMI »
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
ŞANS TOPU
SURVİVOR
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
İMSAKİYE
SEN ANLAT KARADENİZ
15 TEMMUZ
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ÇUKUR DİZİSİ
FAZİLET HANIM VE KIZLARI DİZİSİ
PAYİTAHT ABDÜLHAMİD
ŞEVKAT YERİMDAR DİZİSİ
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Seçim
  6. Ramazan
  7. Ekonomi
  8. Dünya
  9. Milli Piyango
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Son Dakika
  13. Eğitim
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Yerel
  19. Kültür Ve Sanat
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu
  25. Haritalı Güncel Yol Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro