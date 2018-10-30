Devlet Bahçeli'den EYT için yeni karar! Israrcı değiliz

Erken emekliliğin maliyetinin 700 milyar lirayı bulacağını söyleyen Bahçeli bu konuda ısrarcı olmayacaklarını söyledi.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, dün Ankara'da gerçekleştirilen Osmaniye Vakfı'nın etkinliğinde gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.
Emeklilikte Yaşa Takılanlar'la (EYT) ilgili de konuşan Bahçeli şunları söyledi: "Diğer muhalefet partileri ile aynı alanda bulunmak istemiyoruz. İP, CHP ve HDP ile yanyana olmak istemiyoruz. Onlar parlamenter sisteme dönme çabasında. Biz bu duruşlarını benimsemiyoruz. EYT konusunda MHP'nin seçim beyannamesinde madde vardır. Arkadaşların ön hazırlığı olmuştur.
Bu konunun, bugünkü ekonomik şartlarda değeri 700 milyarı bulacak. Bugünkü ekonomik dönemde ısrarcı olmama kanaatindeyiz. Meclis araştırması açılması konusunda MHP görüşlerini saklı tutmakla birlikte çekimser oy kullanmıştır" dedi.
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1948 yılında Osmaniye'de doğdu. Yörede Fettahoğulları olarak bilinen geniş bir Türkmen ailesine mensuptur. İlk öğrenimini Osmaniye'de, orta öğrenimini İstanbul'da tamamlayan Dr.BAHÇELİ, üniversite öğrenimini AnkaDEVAMI »
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