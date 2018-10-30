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Devlet Bahçeli'den EYT için yeni karar! Israrcı değiliz

Devlet Bahçeli'den EYT için yeni karar! Israrcı değiliz

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Emeklilikte Yaşa Takılanlar'la (EYT) ilgili önemli bir açıklama yaptı. Bahçeli ''Bu konunun, bugünkü ekonomik şartlarda değeri 700 milyarı bulacak. Bugünkü ekonomik dönemde ısrarcı olmama kanaatindeyiz'' dedi.

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Eklenme Tarihi: 30-10-2018 09:46 - Güncelleme: 30-10-2018 09:46

Erken emekliliğin maliyetinin 700 milyar lirayı bulacağını söyleyen Bahçeli bu konuda ısrarcı olmayacaklarını söyledi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, dün Ankara'da gerçekleştirilen Osmaniye Vakfı'nın etkinliğinde gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Emeklilikte Yaşa Takılanlar'la (EYT) ilgili de konuşan Bahçeli şunları söyledi: "Diğer muhalefet partileri ile aynı alanda bulunmak istemiyoruz. İP, CHP ve HDP ile yanyana olmak istemiyoruz. Onlar parlamenter sisteme dönme çabasında. Biz bu duruşlarını benimsemiyoruz. EYT konusunda MHP'nin seçim beyannamesinde madde vardır. Arkadaşların ön hazırlığı olmuştur.

Bu konunun, bugünkü ekonomik şartlarda değeri 700 milyarı bulacak. Bugünkü ekonomik dönemde ısrarcı olmama kanaatindeyiz. Meclis araştırması açılması konusunda MHP görüşlerini saklı tutmakla birlikte çekimser oy kullanmıştır" dedi.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR8 YORUM

  • Misafir 30 Ekim 2018 10:45 birkerede magdurlarin yaninda olun yaa.rabbena hep bana,senin Reisin neden erken emekli oldu ozaman!

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KİMDİR ?
Devlet Bahçeli
DEVLET BAHÇELİ KİMDİR?

1948 yılında Osmaniye'de doğdu. Yörede Fettahoğulları olarak bilinen geniş bir Türkmen ailesine mensuptur. İlk öğrenimini Osmaniye'de, orta öğrenimini İstanbul'da tamamlayan Dr.BAHÇELİ, üniversite öğrenimini Anka

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