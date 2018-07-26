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Devlet Bahçeli'den ekmek zammına tepki! 'İnsani ve vicdani değil'

Devlet Bahçeli'den ekmek zammına tepki! 'İnsani ve vicdani değil'

Ekmeğe yapılan yüzde 15 zam MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin tepkisine neden oldu. Bahçeli yaptığı açıklamada, "Ekmeğe yapılan yüzde 15 zam insani ve vicdani değil. Askıda ekmek projesini başlatıyorum" diyerek tepki gösterdi.

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Eklenme Tarihi: 26-07-2018 17:24 - Güncelleme: 26-07-2018 17:34

MHP Genel Başkanı Bahçeli, ekmeğe yapılan yüzde 15 zammın insani ve vicdani olmadığını söyledi. Bahçeli, "Ankara Çankaya’dan başlamak üzere ‘askıda ekmek projesi’ni başlatıyorum" dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, ekmek fiyatlarına yapılan zamma tepki gösterdi.

Bahçeli, ekmek fiyatlarındaki artışı nasıl değerlendirdiğini soran gazetecilere şu yanıtı verdi:

"Ekmek fiyatlarındaki artış dikkatle takip edilmeli. Ekmeğin kilosuna yüzde 15’lik zam insani ve vicdani boyutta değil. Bu sebeple Ankara’da özellikle de Çankaya’dan başlamak üzere ‘askıda ekmek projesi’ni başlatıyorum. Hali vakti yerinde her vatan evladı kendisine en yakın ekmek fırınına gitmeli. Eğer iki ekmek alacaksa üç ekmek parası ödemeli. Bir ekmeğin askıya alınmasını fırıncı ile paylaşmalı. Fakir fukara kardeşlerim, durumu yerinde olmayan insanlarımız fırına veya ekmek satılan yerlere gittiğinde ‘Bana askıdan bir ekmek verebilir misin?’ diyebilmeli. Böylelikle kültürümüzün dayanışma ve yardımlaşma dinamikleri harekete geçirilebilmeli. Unutmayalım ki, inancımız ‘Komşusu açken tok yatan bizden değildir’ esasına dayanmaktadır." 

MHP Lideri gazetecilerin, “Talimat verdiniz mi?” sorusunu da “Gerekli talimatları veriyoruz. Çalışmaları ve girişimleri başlatıyoruz” şeklinde yanıtladı.

İstanbul'da ekmeğe zam geldi! Ekmek kaç lira oldu?..

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR17 YORUM

  • Misafir 26 Temmuz 2018 18:12 Bedelli de sözünü yuttun sen hiç boşa laf etme Bahçeli artık baydi

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KİMDİR ?
Devlet Bahçeli
DEVLET BAHÇELİ KİMDİR?

1948 yılında Osmaniye'de doğdu. Yörede Fettahoğulları olarak bilinen geniş bir Türkmen ailesine mensuptur. İlk öğrenimini Osmaniye'de, orta öğrenimini İstanbul'da tamamlayan Dr.BAHÇELİ, üniversite öğrenimini Anka

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