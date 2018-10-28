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Devlet Bahçeli talimat verdi! Meclis'ten geçecek

Devlet Bahçeli talimat verdi! Meclis'ten geçecek

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk bütçesi olarak Meclis'e gelen 2019 bütçesi için, "Bütçe Meclis'ten geçecek" talimatı verdiği ileri sürüldü.

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Eklenme Tarihi: 28-10-2018 14:05 - Güncelleme: 28-10-2018 14:05

AK Parti ile MHP arasında yerel seçime ilişkin ittifak arayışı geçtiğimiz hafta karşılıklı açıklamalarla son buldu, ancak Cumhur İttifakı Meclis'te devam edecek.

Gazete Duvar'ın TBMM kulislerinden aktardığı habere göre, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli bu konuda hassasiyetini milletvekilleri ile de özel olarak paylaştı.

'Emeklilikte Yaşa Takılanlarla' ilgili araştırma komisyonu kurulması önergesinde muhalefetle birlikte hareket eden Grup Başkanvekili Erhan Usta'yı aynı gün görevden alan Bahçeli'nin bundan sonra da CHP, HDP ve İYİ Parti ile yan yana durma anlamına gelen tutumlardan kaçınılması talimatı verdiği öğrenildi.

Bahçeli ayrıca Meclis'in en önemli gündem maddesi olan bütçe için de grubu uyardı. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk bütçesi olarak Meclis'e gelen 2019 bütçesi için, 'Bütçe Meclis'ten geçecek' talimatı verdiği öğrenildi.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR7 YORUM

  • var var 28 Ekim 2018 14:59 milletin vekili mi bunlar, başka partinin mi?

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