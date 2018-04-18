Devlet Bahçeli seçim önergesini imzaladı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, AK Parti ve MHP'nin ortak seçim önergesini imzaladı.

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, parti genel merkezinde gazetecilere yaptığı açıklamada, 24 Haziran'da yapılması planlanan Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği genel seçimine ilişkin AK Parti ve MHP'nin ortak seçim önergesini Bahçeli'nin imzaladığını söyledi.

Akçay, önergeyi grup başkanvekilleri olarak imzalamalarının ardından TBMM Başkanlığı'na sunacaklarını kaydetti.