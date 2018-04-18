  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. DÜNYA
  6. SEÇİM
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.
ADVSiz ev sahibi olun diye biz ödeme koşullarımızı yeniledik
ADVBu alışveriş festivalini kaçırmayın
eposta yazdır zoom+ zoom-

Devlet Bahçeli seçim önergesini imzaladı

Devlet Bahçeli seçim önergesini imzaladı

MHP lideri Devlet Bahçeli, AK Parti ile MHP'nin ortaklaşa teklif ettiği ortak seçim önergesini imzaladı. MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, önergeyi grup başkanvekilleri olarak imzalamalarının ardından TBMM Başkanlığı'na sunacaklarını kaydetti.

PAYLAŞ tw fb gp
Eklenme Tarihi: 18-04-2018 19:27 - Güncelleme: 18-04-2018 19:27

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, AK Parti ve MHP'nin ortak seçim önergesini imzaladı.

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, parti genel merkezinde gazetecilere yaptığı açıklamada, 24 Haziran'da yapılması planlanan Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği genel seçimine ilişkin AK Parti ve MHP'nin ortak seçim önergesini Bahçeli'nin imzaladığını söyledi.

Akçay, önergeyi grup başkanvekilleri olarak imzalamalarının ardından TBMM Başkanlığı'na sunacaklarını kaydetti.

PAYLAŞ tw fb gp

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN Devlet Bahçeli seçim önergesini imzaladı haberine yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR0 YORUM
TÜM YORUMLAR
KİMDİR ?
Devlet Bahçeli
DEVLET BAHÇELİ KİMDİR?

1948 yılında Osmaniye'de doğdu. Yörede Fettahoğulları olarak bilinen geniş bir Türkmen ailesine mensuptur. İlk öğrenimini Osmaniye'de, orta öğrenimini İstanbul'da tamamlayan Dr.BAHÇELİ, üniversite öğrenimini Anka

DEVAMI »
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
SURVİVOR
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
SEN ANLAT KARADENİZ
15 TEMMUZ
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ÇUKUR DİZİSİ
FAZİLET HANIM VE KIZLARI DİZİSİ
PAYİTAHT ABDÜLHAMİD
ŞEVKAT YERİMDAR DİZİSİ
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
TAŞERON İŞÇİLER
ASGARİ ÜCRET
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Burçlar
  4. Spor
  5. Dünya
  6. Seçim
  7. Ekonomi
  8. Milli Piyango
  9. Ramazan
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Eğitim
  13. Son Dakika
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Kültür Ve Sanat
  19. Yerel
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro