Devlet Bahçeli prompter'a yanlış konuşmanın yansıtılmasına sinirlendi

Milliyetçi Hareket Partisi Lideri Devlet Bahçeli, Kızılcahamam'da partisinin il başkanlarıyla yaptığı toplantı sonrası basın mensuplarının karşısına geçti.

SİNİRLERİNE HAKİM OLAMADI Bahçeli, kürsüye çıkmasının ardından konuşmasına başladı. Konuşmasını bir süre normal bir akışta devam ettiren Bahçeli, prompter'a yanlış konuşmanın yansıtılmasının ardından sinirlerine hakim olamadı.

Bahçeli'nin canlı yayına yansıyan konuşması: "Geçmişin tecrübeleriyle yere sağlam basıyoruz. İnançlarımızın derinliğiyle, kanımızın genişliğiyle, ülkülerimizle bir diğer şeyler tutuyoruz. Burasını yanlış koymuş kaldırın bunları ya"

KAĞITTAN OKUMAYA BAŞLADI Bahçeli daha sonra prompter'a doğru konuşmanın yansıtılmasının ardından konuşmasına kağıttan okuyarak devam etti.