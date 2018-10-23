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Devlet Bahçeli : 'Kendi yolumuzu kendimiz çizeceğiz'

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında beklenmedik bir adım atıp AK Parti ile olan ittifak masasını tekmeledi. Bahçeli ittifakı bozma gerekçesini 3 ana başlığa sığdırdı. Bunların birincisi aylardır ısrarla istediği af, ikincisi andımız kararı üçüncüsü ise Rahip Brunson'un serbest bırakılmasıydı. MHP lideri Ankara kulislerini sallayan son dakika kararını şu sözlerle ilan etti:

İttifak bitti: - Bundan sonra kendi göbeğimizi kendimiz kesmeye hazırız.

Hiçbir ittifak diğer tarafın parmak sallamasıyla yaşamaz. Hiçbir ittifak bir tarafın reddedilmesi ile geri adıma zorlanması ile yok sayılmasıyla önermelerinin görmezden gelinmesiyle ayakta kalamaz. Hiçbir ittifak pozisyon hatırlatmasıyla, zamana oynamayla, varlığını devam ve idare ettiremez. Heyetler görüştü görüşmedi yasal zemin vardı yoktu tartışmalarına son vermenin vakti gelmiştir. Bu kronikleşmiş süreci uzatmanın anlamı ve alemi yoktur. Herhangi bir ittifak beklentimiz ittifak niyetimiz geldiğimiz bu aşamada artık kalmamıştır. Zoraki görüşmelerle bir yere varmanın imkanı olmayacaktır. Oyalanmaya umutlarla oynamaya lüzum da yoktur. Kendi yolumuzu sadece kendimiz çizeceğiz. 31 Mart 2019 seçimlerine kendi adaylarımızla kendi amblemimizle katılıp her seçim bölgesinde demokratik mücadelemizi yapacağız.

  • Siyaset 23 Ekim 2018 11:54
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