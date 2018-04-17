Devlet Bahçeli erken seçim bombasını patlattı! Tarihi de açıkladı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den gelen erken seçim açıklası siyaset sahnesindeki tüm hesapları değiştirdi. Partisinin Meclis Grup Toplantısında konuşan Devlet Bahçeli, "Türkiye'nin bu şartlarda 3 Kasım 2019'u beklemesi mümkün değildir" dedi ve bombayı patlattı:



-"Uyum yaslarını çıkarıp 26 Ağustos 2018 tarihinde erken seçime gidilmeli...

MHP Liderinin bu açıklamasına hükümet kanadından 'değerlendiririz' yanıtı geldi. Gözlerin çevrildiği isim Cumhurbaşkanı Erdoğan oldu. Erdoğan kurmaylarını topladı ve bir rota belirledi. Bunu da yarın saat 13.30'da buluşacağı Devlet Bahçeli'ye bildirecek.

İşte Devlet Bahçeli'nin grup toplantısında yaptığı, ülke gündemini değiştiren o çıkışı;

- Cumhurbaşkanlığı Sistemi'ne Kasım 2019 seçimlerinden sonra geçilecektir. Yürürlüğe giren 3 ayağı olmuştur. Cumhurbaşkanının partili olmasıdır. Erdoğan'ın kongre ile genel başkanlığa seçilmesi ile olmuştur. Kanunun yürürlüğe girdiği, askeri mahkemelerin kaldırılmasıdır. Bu da icra edilmiştir.

3 KASIM'A KADAR DAYANMAK ZOR : - Cumhurbaşkanlığı Sistemi henüz tam devreye girmedi. Türkiye'nin 3 Kasım 2019'a kadar dayanması kolay değildir. 3 Kasım 2019'a kadar ulaşmak her dakika zorlaşmaktadır. Türkiye'nin, ABD, Fransa, İngiltere ile ilgili kurulan ilişkiler değişime uğramıştır. Ülkemizin cumhurbaşkanlığı sistemine acilen geçmesi acil bir hal almıştır.

YEREL SEÇİMİN 3 KASIM'A NASIL YANSIYACAĞI AZ ÇOK MALUM...

- 31 Mart Mahalli idareler seçiminden sonra neyle muhattap kalacağı belli değildir. Mahalli idareler seçimlerindeki kutuplaşmaların 3 Kasım'a nasıl yansıyacağı az çok malumunuzdur. Bu riski kaynağında kesmek başlıca amacımızdır.

2 SEÇİM VAR : - Önümüzde 2 seçim vardır. Ya normal tarihi beklenecek. Ya da Milli mecburiyetten dolayı seçimleri erkene çekilecektir. Bilinmelidir ki gerekli uyum yasalarının çıkarılmasının akabinde MHP takdir ve tercih hakkını seçimlerin erkene alınmasından yana kullancaktır.

26 AĞUSTOS 2018 GÜNÜ SEÇİME GİDELİM : - Bu işi daha fazla uzatmaya gerek yoktur. Kaosa oynayanların oyununu bozmak şarttır. 'Seçim var mı yok mu, erken mi olacak zamanında mı yapılacak?' anlaşmazlık ve çekişmelerine son verilmesinin vakti gelmiştir.

- 26 Ağustos'un Malazgirt'in yıl dönümünde yeni bir zafer ruhu ile Cumhurbaşkanını seçmeli ve en makul ve mantıklı yoldur. Seçimse isteğiniz hodri meydan. Sandık er meydanıdır, mertliğin kaynağıdır. Biz meydandan kaçmadık. Türkiye'ye pusu kuranları pususunda bozalım. Tercih büyük Türk Milleti'ne aittir. Ne istiyorsak Türk Milleti içindir. Ne amaçlıyorsak Türk Milleti'nin lehinedir.

Kurban Bayramı tatili tarihleri 26 Ağustos'ta seçim mi var?

Erken seçim olacak mı Erdoğan'dan flaş açıklama!