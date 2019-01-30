Devlet Bahçeli 'bunun A'sı B'si kişisi ötesi yoktur dedi' kararını açıkladı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhur İttifakı’nın Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki’yi Seçim Koordinasyon Merkezi’nde ziyaret etti. Burada gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtlayan Bahçeli, Binali Yıldırım'ın TBMM Başkanlığı'ndan istifa etme kararıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

BAHÇELİ: AK PARTİ ADAYINI DESTEKLECEĞİZ

Bahçeli, Yıldırım'ın istifa kararını erdemli bir davranış olarak niteledi. TBMM Başkanı Binali Yıldırım'ın istifa etmesinin ardından, Meclis Başkanlığı için AK Parti'nin adayını destekleyeceklerini açıklayan Bahçeli, "Adalet ve Kalkınma Partisi kimi Meclis Başkanı adayı olarak takdim ederse MHP o adaya Meclis'te destek verecektir. Bunun A'sı B'si kişisi ötesi yoktur." dedi.

ADAYIMIZ SAYIN ÖZHASEKİ'DİR

Ziyaret sonrası açıklama yapan Bahçeli özetle şu ifadeleri kullandı:

''Bu seçim daha farklı bir önem taşımaktadır. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin uygulanabilirliğini sürekli kılmak Türkiye'nin sorunlarını çözümde kararlı olmalarını sağlamak mahalli idareler seçimleriyle bir kez daha test edilecektir. Siyasi partilere bu seçimlerde başarılar diliyoruz. MHP ve AK Parti bu seçimde de bir gönül birlikteliğiyle hareket etmektedir. Adayımız Sayın Özhaseki'dir.

BİNALİ YILDIRIM'IN TBMM BAŞKANLIĞI'NDAN İSTİFA KARARI

''Sayın Meclis Başkanımız, Cumhur İttifakı anlayışı içerisinde Adalet ve Kalkınma Partisi yönetimi ve Sayın Cumhurbaşkanı'nın desteğiyle İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na aday olarak sunulmuştur. Bu çalışmalarını sürdürmektedir. Ancak adaylıklarla ilgili müracaatın kesinleşmediği bir süreç doğmadan bazı çevreler geçmişteki alışkanlıklarla sürekli hem adayı hem seçimleri şaibe altında bırakabilecek söylemlerle, başta TV'lerde düzenlenen bazı toplantılarla bir kara propaganda içerisine girmişlerdir.

Dünkü Sayın Meclis Başkanımızın televizyon konuşmasında, çok sağlıklı bir görüş ortaya koymuştur. '18 Şubat'ta adaylığın müracaatı yapıldığı andan itibaren Meclis Başkanlığı görevinden istifa edeceğim ve belediye başkanlığı çalışmalarına hız vereceğim' ifadesini kullanmıştır. Bu faziletli erdemli bir davranıştır sağlam bir iradedir. Onun için bu düşüncesine hep beraber saygı duymalıyız. Bundan sonra aday olup olmayacağını, anayasaya uygun mudur değil midir tartışmalarına son vermek gerekir.

Böyle bir durumda anlaşılıyor ki Şubat'ın 18'inde Sayın Meclis Başkanımız, İstanbul Büyükşehir adayı olarak görevini sürdürmek için gerekli olan hukuki adımı atmış ve Meclis Başkanlığı sorumluluğunu yine bir başka kardeşimizin yönetimine bırakabileceği anlayışını ortaya koymuştur.

Biraz önce arkadaşınız hemen soruyor 'Aday kim olacak?' Bu da aday olup olmama tartışmalarının bir başka boyutuyla tahrikine sebebiyet veren bir sorudur. Geçmişte Binali Yıldırım'a destek verirken aday çıkartmamayı düşünmüştük. Şimdi Adalet ve Kalkınma Partisi kimi Meclis Başkanı adayı olarak takdim ederse MHP o adaya Meclis'te destek verecektir. Bunun A'sı B'si kişisi ötesi yoktur.

Binali Yıldırım'dan boşalan yere başkanlık yapacak bir AKP'li kardeşimizi öneriyorsa MHP Cumhur İttifakı'nın dışında hukuki zeminde de bunun bir hak olduğunu görüyor ve aday çıkarmadan kesin desteğini sunacaktır.''

Öte yandan, Bahçeli’nin Seçim Koordinasyon Merkezi’ne gelişinden hemen önce merkezin duvarına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP lideri Bahçeli’nin aynı karede olduğu fotoğraf asıldı.