Devlet Bahçeli boks eldiveni giydi sosyal medya sallandı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Eyüp Gözgeç ve beraberindeki heyeti kabul etti. Federasyondan yapılan açıklamaya göre, başkan Gözgeç'in yanı sıra asbaşkan Hasan Kartal ve yönetim kurulu üyesi Selçuk Uçan'ı makamında kabul eden Bahçeli, boks eldiveni giydi.
MHP Genel Merkezi'nde gerçekleşen ve sporun yanı sıra güncel konuların da gündeme geldiği görüşmede, başkan Gözgeç, beraberinde getirdiği boks eldivenlerini Devlet Bahçeli'ye takdim etti.
Devlet Bahçeli boks eldivenlerini giydikten sonra ise toplu fotoğraf çekimi yapıldı.
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1948 yılında Osmaniye'de doğdu. Yörede Fettahoğulları olarak bilinen geniş bir Türkmen ailesine mensuptur. İlk öğrenimini Osmaniye'de, orta öğrenimini İstanbul'da tamamlayan Dr.BAHÇELİ, üniversite öğrenimini AnkaDEVAMI »
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