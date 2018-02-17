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Devlet Bahçeli boks eldiveni giydi sosyal medya sallandı

Devlet Bahçeli boks eldiveni giydi sosyal medya sallandı

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Başkanı Devlet Bahçeli, Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Eyüp Gözgeç, Federasyon Asbaşkanı Hasan Karta ve Yönetim Kurulu Üyesi Selçuk Uçan'ı makamında kabul edip boks eldiveni giydi.

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Eklenme Tarihi: 17-02-2018 14:47 - Güncelleme: 17-02-2018 14:47

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Eyüp Gözgeç ve beraberindeki heyeti kabul etti.  Federasyondan yapılan açıklamaya göre, başkan Gözgeç'in yanı sıra asbaşkan Hasan Kartal ve yönetim kurulu üyesi Selçuk Uçan'ı makamında kabul eden Bahçeli, boks eldiveni giydi. 

MHP Genel Merkezi'nde gerçekleşen ve sporun yanı sıra güncel konuların da gündeme geldiği görüşmede, başkan Gözgeç, beraberinde getirdiği boks eldivenlerini Devlet Bahçeli'ye takdim etti. 

Devlet Bahçeli boks eldivenlerini giydikten sonra ise toplu fotoğraf çekimi yapıldı.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR23 YORUM

  • abcd 17 Şubat 2018 17:26 Ring te iki rakip. Biri Vatan millet devlet ve dinimiz İslam sevdalıları, diğeri şehitlerden nefret eden, ezanlar ağzıma ağzıma okunuyor diyen camiye gidip imamı kesmek isteyen Türk milleti ve dinimiz İslamın düşmanları. On rauntluk maçın onuncu rauntu. Dokuz raunttur sopayı yiyorlar, ring te emekliyorlar ama hala ümitleri var nakavt olmamak için.

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KİMDİR ?
Devlet Bahçeli
DEVLET BAHÇELİ KİMDİR?

1948 yılında Osmaniye'de doğdu. Yörede Fettahoğulları olarak bilinen geniş bir Türkmen ailesine mensuptur. İlk öğrenimini Osmaniye'de, orta öğrenimini İstanbul'da tamamlayan Dr.BAHÇELİ, üniversite öğrenimini Anka

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