Devlet 140 milyar TL ödeyecek müjdeyi Rıfat Hisarcıklıoğlu verdi

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu Manisa’da iş dünyasına seslendi, “Devlet özel sektörün alacağı olan 140 milyar lirayı belirli bir takvim içinde ödeyecek” dedi. TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu Manisa Ticaret ve Sanayi Odası ile Manisa Ticaret Borsası tarafından ortak düzenlenen Manisa İş Dünyası Müşterek İstişare Toplantısına katıldı. Manisa Ticaret ve Sanayi Odası Bülent Koşmaz Hizmet Binası Toplantı Salonunda yapılan toplantıya Hisarcıklıoğlu’nun yanısıra, Manisa TSO Başkanı Adnan Erbil, Manisa Ticaret Borsası Başkanı Sadık Özkasap, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanvekili Mehmet Güzgülü, Yunusemre Belediye Başkanı Mehmet Çerçi, Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, oda üyeleri ve işadamları katıldı.

YERLİ OTOMOBİLİ MANİSA'DA ÜRETELİM

İstişare toplantısında konuşan Manisa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Adnan Erbil, Manisa’nın coğrafi şartları ve devlet destekleri ile sanayinin üretim merkezi olduğunu ifade etti. 2017’de 4 milyar dolar ihracat rakamı ile Manisa’nın Türkiye genelinde 8’inci sırada yer aldığını kaydeden Adnan Erbil, 7 milyar dolarlık ihracat ve ithalat hacmi olduğunu belirtti. Yerli otomobil için tarihi bir süreç başladığını kaydeden Adnan Erbil, “Babayiğitlere bir teklifte bulunmak istiyorum. Gelin, yerli otomobili Manisa’da üretelim. Manisa altyapısı ve teknolojisi ile buna hazır” dedi.

Manisa Ticaret Borsası Başkanı Sadık Özkasap da, tarıma dayalı sanayi ürünlerinin ülkenin cari açığının kapatılmasına doğrudan katkı sağladığını söyleyerek, “İhraç edilen ürün çeşitliliği Manisa’nın en güçlü yanlarındadır. Çekirdeksiz kuru üzümün yüzde 85’i Avrupa ülkelerine yapılıyor. 2017 yılında 2 milyar 640 milyon liralık ürün tescili yaptık. Tarıma dayalı ticaretin büyüklüğü 7.5 milyar Türk lirasını aşmıştır” diye konuştu.

BİZİM MİLLET OLARAK BAŞKANLIK HASLETİMİZ VAR

Oda ve borsa başkanlığında para olmadığını ve bu işin para için yapılmadığını kaydeden TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu da, “Bu işte para yok biliyorsunuz. Başkan oldun, yönetim kurulu üyesi oldun, para veren yok bize. Diyeceksiniz ki ‘Bir Kayserili bedava bu işi yapar mı?’ diye aklınıza gelebilir. Yapar mı, yapar çünkü okumuşuyum ben. İşe yaramayanı okutuyorlar bizi de okuttular. İşe yarayanlar da işlerinin başındalar. Peki, bu iş niye yapılır? Havası var mı? Var, başkan diyorlar haberiniz olsun. Bizim millet olarak bir hasletimiz var. Başkanlık hasletimiz var. Bizde herkes başkan. İtibarı var deniyor inşallah itibar öbür tarafta olur. Bütün amaç bu haberiniz olsun” dedi.

YERLİ OTOMOBİL MANİSA'YA YAKIŞIR

Yerli otomobil için başlatılan süreç hakkında da konuşan Hisarcıklıoğlu, “5 babayiğit Türkiye’de ilk defa bir model deniyoruz. En büyük 5 şirketin bir araya geldiği bir model. Biz de herkes ayrı baş ya, herkes tek başına cumhuriyet ya, ilk defa ortak, beraber bir iş yapma kültürünü büyük şirketlerde yapacağız inşallah. İlk prototip inşallah Allah nasip ederse 2019’da, 2021’de ilk yerli otomobile hep beraber, Türkiye olarak binmiş olacağız. Her şeyiyle ve tamamıyla da elektrikli olacak. Şimdi 81 il, herkes diyor ki bunu bizde yapalım. Bu büyük bir şeref biliyorsunuz ve büyük bir ekonomi, büyük bir canlılık. Manisa buna yakışır mı, yakışır. İnşallah bu çalışmalar bittikten sonra babayiğitlerimizle hükümetimiz oturacak en verimli yer neresiyse orada kurulacak. İnşallah bunlardan bir tanesi de Manisa’da olur. Zaten Manisa yan sanayi olarak otomotiv sanayisine de büyük destek veriyor. İnşallah hayırlısı olur” diye konuştu.

DEVLET ÖZEL SEKTÖRE 140 MİLYAR KDV ÖDEMESİ YAPACAK

Hükümetle yaptıkları çalışmalar sayesinde birçok konuda ilerleme aldıklarını ve iş dünyasının daha da rahatladığını ifade eden Hisarcıklıoğlu, “Son olarak KDV üzerinde çalışıyoruz, bitti. Sağolsun Maliye bakanımızla oturduk, taleplerimizi, odalarımızdan, borsalarımızdan gelen talepleri değerlendirdik. Maliye bakanımızla oturduk çalıştık. 1985 yılında katma değer vergisi kanunu çıkıyor, ihracat yapmıyorsan, katma değer vergisinde alacaklıysan devletten bugüne kadar 1 kuruş alabilmiş özel sektör yok. KDV’de hep alacaklıyız. Hep de deriz ki, ‘ya bu devlet alacağına şahin, borcuna bilmem’ diyoruz. Devlet bize bir türlü borcunu ödemez. Bakanla oturduk, şimdi komisyonda. Bizim özel sektör olarak devletten alacağımız hepimizin 140 milyar lira alacağımız var. Bunda anlaştık. 140 milyar lirayı belirli bir takvim içinde devletimiz Türk özel sektörüne ödeyecek.

ÜÇ AY İÇİNDE ÖDEMEK ZORUNDA

Bundan sonra devletten alacaklı oldun 3 ay içerisinde devlet sana ödemek zorunda. Ödemezse nasıl ben bir gün ödemezsem devlet benden faiz alıyor ya 3 ay içinde devlet ödemezse sen de ona faiz yazacaksın bundan sonra her şey eşit. O bize yazarsa sen de ona yazacaksın” şeklinde konuştu.

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