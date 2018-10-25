Devler Ligi'nde geceye damga vuran hareket!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3'üncü haftası dün akşam oynanan sekiz karşılaşma ile tamamlandı. Barcelona, deplasmanda Inter'i 2-0 mağlup etti. Dev maçta kazanan taraf 2-0'lık skorla ev sahibi Barcelona olurken maça Interli Marcelo Brozovic'in müdahalesi damga vurdu.