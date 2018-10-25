Devler Ligi'nde geceye damga vuran hareket!

Şampiyonlar Ligi'nde Barcelona ile Inter arasında oynanan UEFA Şampiyonlar Ligi maçında Interli Marcelo Brozovic kullanılan serbest vuruşu ilginç bir şekilde engelledi.

Devler Ligi'nde geceye damga vuran hareket!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3'üncü haftası dün akşam oynanan sekiz karşılaşma ile tamamlandı. Barcelona, deplasmanda Inter'i 2-0 mağlup etti. Dev maçta kazanan taraf 2-0'lık skorla ev sahibi Barcelona olurken maça Interli Marcelo Brozovic'in müdahalesi damga vurdu.

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Devler Ligi'nde geceye damga vuran hareket!

BARAJIN ARKASINA YATTI: Müsabakanın ikinci yarısında Interli Marcelo Brozovic, Barcelonalı Luis Suarez'in frikik kullandığı sırada barajın arkasına yattı. Luis Suarez barajın altında topu geçirdi ama Brozovic'i e takıldı. Marcelo Brozovic'e çarpan top kornere gitti.

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Devler Ligi'nde geceye damga vuran hareket!

Öte yandan Barcelona'ya galibiyeti getiren golleri ise 32. dakikada Rafinha ve 83. dakikada Jordi Alba kaydetti.

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Devler Ligi'nde geceye damga vuran hareket!

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