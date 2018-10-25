Devler Ligi'nde geceye damga vuran hareket!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3'üncü haftası dün akşam oynanan sekiz karşılaşma ile tamamlandı. Barcelona, deplasmanda Inter'i 2-0 mağlup etti. Dev maçta kazanan taraf 2-0'lık skorla ev sahibi Barcelona olurken maça Interli Marcelo Brozovic'in müdahalesi damga vurdu.
BARAJIN ARKASINA YATTI: Müsabakanın ikinci yarısında Interli Marcelo Brozovic, Barcelonalı Luis Suarez'in frikik kullandığı sırada barajın arkasına yattı. Luis Suarez barajın altında topu geçirdi ama Brozovic'i e takıldı. Marcelo Brozovic'e çarpan top kornere gitti.
Öte yandan Barcelona'ya galibiyeti getiren golleri ise 32. dakikada Rafinha ve 83. dakikada Jordi Alba kaydetti.
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