Devler Ligi'nde bol gollü gece! İşte toplu sonuçlar

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3'üncü haftası bugün oynanan sekiz karşılaşma ile tamamlandı.

Şampiyonlar Ligi D Grubu'nda Galatasaray kendi sahasında Alman ekibi Schalke ile 0-0 berabere kaldı. Sarı kırmızılı ekibin D Grubu'ndaki rakiplerinin Moskava'daki randevusunda Porto, deplasmanda Lokomotiv Moskova'yı 3-1 mağlup etti.

Porto'ya galibiyeti getiren golleri 26'ncı dakikada Moussa Marega, 35'inci dakikada Hector Herrera ve 47'nci dakikada Jesus Corona kaydetti. Lokomotiv Moskova'nın tek golü ise 38'inci dakikada Anton Miranckuk'tan geldi. Moskova ekibinde Manuel Fernandes 11'inci dakikada penaltı vuruşundan yararlanamadı.

Şampiyonlar Ligi'nde günün sonuçları şu şöyle:

-A Grubu-

Club Brugge - Monaco: 1-1

Borussia Dortmund - Atletico Madrid: 4-0

-B Grubu-

PSV Eindhoven - Tottenham: 2-2

Barcelona - Inter: 2-0

- C Grubu-

Liverpool - Kızılyıldız: 4-0

Paris Saint-Germain - Napoli: 2-2

-D Grubu-

Galatasaray - Schalke: 0-0

Lokomotiv Moskova - Porto: 1-3