Devler kapışıyor! Barcelona Cengiz Ünder'i istiyor

İtalya Serie A ekiplerinden Roma'daki performansıyla dünya yıldızı olma yolunda ilerleyen Cengiz Ünder'in taliplileri her geçen gün artıyor. Bayern Münih'in 50 milyon Euro'luk teklifle Roma'nın kapısını çalmasından sonra Barcelona da devreye girdi.

İngiliz basını, Barça'nın yanı sıra Arsenal ve Manchester City ile Manchester United'ın da Cengiz için 50 milyon Sterlin'lik (56 milyon Euro) bir teklif hazırladıklarını duyurdu.

ÜÇÜNCÜ TÜRK OLABİLİR

Barcelona'nın da Cengiz için aynı rakamı gözden çıkardığı belirtildi. Barça eğer bu transferi bitirirse, Rüştü Reçber ve Arda Turan'dan sonra üçüncü Türk futbolcuyu renklerine bağlayacak.

BALLON D'OR İÇİN BAHİSLER AÇILDI

Roma ise Cengiz'in 2022'de biten sözleşmesini revize etmek istiyor. Buna göre Cengiz'in 1 milyon Euro olan yıllık kazancı 2 katına çıkarılırken, serbest kalma bedeli de 50 milyon Euro olacak. Öte yandan milli futbolcumuzun 2023 yılında Ballon d'Or ödülü için aday gösterileceğine dair İngiltere'de bahis açıldı.