Deve tabanı (monstera) bitkisinin bakımı ve püf noktaları

Latince ismi Monstera deliciosa olan deve tabanı bitkisi ev içersinde direk güneş almayan yere konulmalı, bir destek çubuğu veya yosunlu sopa ile desteklenmelidir. Oda içerisinde köşeler ve etrafında eşya olmayan mekanlar bitkinin rahat gelişmesi için uygundur. 20-30 derece oda sıcaklığı bitki gelişimini destekler. Ayrıca bitki nemi sevdiğinden yapraklarına su püskürtülmeli ve tozu alınmalıdır. Deve tabanı köklerini olabildiğince saçaklandırmak isteyen, çok kök geliştiren bir bitkidir, dolayısıyla köklerinin rahat edeceği genişlikte saksılarda tutulmalıdır.

Deve Tabanı Toprağı Değiştirme: Deve Tabanı saksı çiçeğinin toprak değişimi yılda 1 kere Nisan ayında yapılmalıdır. Toprak değiştirirken dikkat edilmesi gereken husus, değiştirmek istediğiniz çiçeğin saksısının en fazla bir numara büyüğüne dikilmelidir.

Deve Tabanına Zarar Veren Durumlar: Bitkinin aşırı derecede sulanması, bitkimizin saksı deliklerinin kapalı olması ve suyun deliklerden tabağına çıkmaması, hastalanmış bitkinin diğer bitkilere yakın olması, toprağının kalitesiz olması veya vitaminin yetersiz kalması, yapraklarında oluşan hastalıklar ve mantarlar sinek, solucan veya yapışkan gibi pamuksu hastalıklar bitkimize zarar vermektedir.

Kaynak: cevapla.tv