Devasa asma köprü çöktü onlarca ölü var! İşte olay yerinden ilk kareler

İtalyan medyasından alınan haberlere göre, İtalya'nın Cenova şehrinde A-10 otoyolu üstünde bulunan köprü şiddetli fırtına nedeniyle çöktü. İtalyan polisi Twitter'dan yaptığı açıklamada fırtında çöken köprü nedeniyle onlarca kişinin kayıp olduğunu açıkladı. İtfaiye yetkilileri AP'ye yaptığı açıklamada köprünün yıkılmasının ardından gaz hatları ilgili endişeli olduklarını söyledi.

Polcevera Viyadükü olarak da bilinen köprünün inşaatı 1962'de başladı ve 1968'de tamamlandı. Bin 100 metre uzunluğundaki yapının, şimdiye kadar Avrupa'da inşa edilen ilk kablolu beton köprü olduğu söyleniyor. İŞTE ÇÖKEN KÖPRÜDEN İLK KARELER...