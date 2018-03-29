Devam etmesi büyük bir mucize ATV'den olay final kararı!

Daha önce internethaber.com'da yer verdiğimiz final haberi, okuyucuyu çok şaşırtmıştı. Kara haber iyice yayılıyor. Bir süredir kanallardan eski yeni birçok dizinin final haberini alıyoruz. İzleyici bir diziyi izlemeye başlayınca, anında final yapmasını hoş karşılamıyor ancak kanalla tabi ki maddi prosedürü düşünüyor.

Final haberini bu kez Sina Koloğlu verdi... Sina Koloğlu köşesinde daha önce bizimde belirttiğimiz gibi, ATV'nin şok bir final kararı alabileceğini ve dizinin devam etmesinin imkansız olduğunu söyledi. Peki bu bahtsız dizis hangisi?