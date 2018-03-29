Devam etmesi büyük bir mucize ATV'den olay final kararı!

ATV hangi dizisine final yaptıracak? Daha önce internethaber.com'un duyurduğu habere bu kez Sina Koloğlu'da yer verdi. Köşesinde ATV'nin o diziyi bitireceğini yazdı? Peki ATV'de hangi dizi bitiyor? İşte o sorunun yanıtı...

Devam etmesi büyük bir mucize ATV'den olay final kararı!

Daha önce internethaber.com'da yer verdiğimiz final haberi, okuyucuyu çok şaşırtmıştı. Kara haber iyice yayılıyor. Bir süredir kanallardan eski yeni birçok dizinin final haberini alıyoruz. İzleyici bir diziyi izlemeye başlayınca, anında final yapmasını hoş karşılamıyor ancak kanalla tabi ki maddi prosedürü düşünüyor.

18
Devam etmesi büyük bir mucize ATV'den olay final kararı!

Final haberini bu kez Sina Koloğlu verdi... Sina Koloğlu köşesinde daha önce bizimde belirttiğimiz gibi, ATV'nin şok bir final kararı alabileceğini ve dizinin devam etmesinin imkansız olduğunu söyledi. Peki bu bahtsız dizis hangisi?

28
Devam etmesi büyük bir mucize ATV'den olay final kararı!

Bu sezon sonunda birçok dizisini bitireceği ön görülen ATV'nin bu sefer bitireceği dizi sizleri şoke edecek? Peki ATV hangi diziyi bitiriyor? Sina Koloğlu yazdı...

38
Devam etmesi büyük bir mucize ATV'den olay final kararı!

İŞTE SİNA KOLOĞLU'NUN YAZISI; atv'nin güçlü kadrosuyla dikkat çeken iddialı dizisi 8. Gün, reytinglerde beklentilerin altında kaldı. Milliyet yazarı Sina Koloğlu da, dizinin akıbetiyle ilgili yazı kaleme aldı.

48
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
SURVİVOR
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
SEN ANLAT KARADENİZ
15 TEMMUZ
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ÇUKUR DİZİSİ
FAZİLET HANIM VE KIZLARI DİZİSİ
PAYİTAHT ABDÜLHAMİD
ŞEVKAT YERİMDAR DİZİSİ
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
TAŞERON İŞÇİLER
ASGARİ ÜCRET
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Burçlar
  4. Spor
  5. Dünya
  6. Ekonomi
  7. Seçim
  8. Milli Piyango
  9. Ramazan
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Son Dakika
  13. Eğitim
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Kültür Ve Sanat
  19. Yerel
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro