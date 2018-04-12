Dev Türk firması Danimarkalılara satıldı

Türkiye'nin önde gelen lojistik şirketlerinden biri olan Un Ro-Ro 950 milyon euro'ya Danimarkalı deniz taşımacılığı şirketi DFDS'ye satıldı. Şirket, yaptığı açıklamayla UN Ro-Ro'nun satın alınmasında anlaşmaya varıldığını belirtti.

SATIŞ HAZİRAN'DA TAMAMLANACAK: Şirket UN Ro-Ro ile Akdeniz'deki varlığını genişletmek istiyor. Satış işleminin Türk, Avusturyalı, Alman ve İtalyan rekabet otoritelerinin onayının ardından Haziran ayında tamamlanması öngörülüyor. UN Ro-Ro'nun kurumsal sunumunda yer alan bilgilere göre şirketin 12 Ro-Ro gemisi ve Türkiye ile Avrupa arasında 250 bin araç ile 2016 yılı itibariyle yüzde 35'lik pazar payı bulunuyor. 2014 yılında Esas & Actera konsorsiyumu tarafından satın alınan U.N Ro-Ro İşletmeleri A.Ş., Doğu Akdeniz ro-ro sektörünün önemli oyuncularından biri olarak öne çıkıyor.