Dev timsah kadının yarısını yedi sudaki cismi görenler dehşete düştü

Endonezya'daki Kuzey Sulawesi'deki bir araştırma tesisinde dev bir timsah araştırma yapan bilim kadınını yuttu. 44 yaşındaki Deasy Tuwo, cuma günü timsaha et verecekken saldırısına uğradı.

Dev timsah kadının yarısını yedi sudaki cismi görenler dehşete düştü

Endonezyalı bir bilim insanı, çalıştığı laboratuvarda timsah beslerken saldırıya uğradı. Yetkiler, timsahın arka ayakları üzerinde zıplayarak kendisine et veren Deasy Tuwo'yu yakaladığını düşünüyor.

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Dev timsah kadının yarısını yedi sudaki cismi görenler dehşete düştü

Her gün taze tavuk, somon ve et ile beslenen timsahın geçmişte başka bir timsahı da yediğini biliniyor. Fakat insanlara zarar vereceği hiç düşünülmemiş.

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Dev timsah kadının yarısını yedi sudaki cismi görenler dehşete düştü

CV Yosiki Laboratuvarı adlı tesiste gerçekleşen olayda dehşete düşen personel, o sabah suda garip bir şeyler olduğunu düşünerek durumu öğrenmeye çalıştılar.

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Dev timsah kadının yarısını yedi sudaki cismi görenler dehşete düştü

BELKİ DE YEMEYİ BİTİREMEDİ
Tuwo'nun meslektaşı Erling Rumengan, cesedi bulduğu korkunç anı şöyle anlattı: "Timsah havuzuna baktığımızda yüzen bir cisim vardı, Deasy'nin cesediydi. Dokunmaktan korkuyorduk ve olayı Tombariri karakolunda derhal bildirdik. Timsahın yandan atlaması mümkün. Belki de timsah hala doluydu, vücudunu yemeyi bitiremedi."

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