Dev timsah kadının yarısını yedi sudaki cismi görenler dehşete düştü

Endonezyalı bir bilim insanı, çalıştığı laboratuvarda timsah beslerken saldırıya uğradı. Yetkiler, timsahın arka ayakları üzerinde zıplayarak kendisine et veren Deasy Tuwo'yu yakaladığını düşünüyor.
Her gün taze tavuk, somon ve et ile beslenen timsahın geçmişte başka bir timsahı da yediğini biliniyor. Fakat insanlara zarar vereceği hiç düşünülmemiş.
BELKİ DE YEMEYİ BİTİREMEDİ
Tuwo'nun meslektaşı Erling Rumengan, cesedi bulduğu korkunç anı şöyle anlattı: "Timsah havuzuna baktığımızda yüzen bir cisim vardı, Deasy'nin cesediydi. Dokunmaktan korkuyorduk ve olayı Tombariri karakolunda derhal bildirdik. Timsahın yandan atlaması mümkün. Belki de timsah hala doluydu, vücudunu yemeyi bitiremedi."
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