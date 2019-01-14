Dev timsah kadının yarısını yedi sudaki cismi görenler dehşete düştü

Her gün taze tavuk, somon ve et ile beslenen timsahın geçmişte başka bir timsahı da yediğini biliniyor. Fakat insanlara zarar vereceği hiç düşünülmemiş.

CV Yosiki Laboratuvarı adlı tesiste gerçekleşen olayda dehşete düşen personel, o sabah suda garip bir şeyler olduğunu düşünerek durumu öğrenmeye çalıştılar.

BELKİ DE YEMEYİ BİTİREMEDİ

Tuwo'nun meslektaşı Erling Rumengan, cesedi bulduğu korkunç anı şöyle anlattı: "Timsah havuzuna baktığımızda yüzen bir cisim vardı, Deasy'nin cesediydi. Dokunmaktan korkuyorduk ve olayı Tombariri karakolunda derhal bildirdik. Timsahın yandan atlaması mümkün. Belki de timsah hala doluydu, vücudunu yemeyi bitiremedi."