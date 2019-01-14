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Dev şirketten flaş karar üretime ara veriyor

Dev şirketten flaş karar üretime ara veriyor

Dünya devi Coca-Cola, McDonald’s, Faber-Castell, Isuzu, Kia, Lombardini, Honda gibi şirketlerde iş ortaklığı yapan Anadolu Isuzu KAP'a flaş bir açıklama yaptı. Şirlet üretime ara vereceğini bildirdi.

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Eklenme Tarihi: 14-01-2019 11:28 - Güncelleme: 14-01-2019 11:28

Anadolu Holdingin çatısı altında bulunan Anadolu Isuzu'dan flaş açıklama geldi. Şirket yurtiçi pazarda talep daralması nedeniyle üretime dört ayda 26 gün ara verecek.

Şirketin KAP’a yaptığı açıklamaya göre üretime ara verilmesinin toplam satış ve toplam üretime “önemli bir etki” yapması beklenmiyor.
Şirketten KAP’a yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
Yurt içi pazarda talep daralması nedeniyle Ocak ayında 6 gün, Şubat ayında 8 gün, Mart ayında 8 gün ve Nisan ayında 4 gün üretime ara verilecektir. Faaliyetlerin durdurulmasının/İmkansız hale gelmesinin nedeni yurt içi pazarda son dönemde yaşanan talep daralması.

Şirketin ortaklık yapısı:

1965'TE ÜRETİME BAŞLADI
Anadolu Isuzu’nun deneyimi 1965 yılında kamyonet ve motosiklet üretimine başlayan Çelik Montaj’a dayanıyor. 1986 yılına dek Skoda kamyonet üretimini sürdüren şirket, 1983’te Isuzu ile lisans anlaşması yaparak Temmuz 1984’te İstanbul Kartal’daki fabrikasında Isuzu araçlarının üretimine başladı.

Şirket üretim faaliyetlerine 1999’dan beri Çayırova Şekerpınar’da kurulmuş yeni fabrikasında devam ediyor. Şirket'in hisseleri 1997 yılında Borsa İstanbul'da işlem görmeye başlamıştır.

Anadolu Grubu’nun temelleri 1950 yılında, Anadolu Grubu Onursal Başkanları, Kamil Yazıcı ve İzzet Özilhan tarafından atıldı. 6 şirketi ile borsada  işlem gören küresel Grup; Türkiye dâhil 19 ülkede, 80'e yakın şirket, 61 üretim tesisi ve 50 bine yakın çalışanıyla faaliyetlerini sürdürüyor.

SAHİPLERİ KİM?
Şirketin temelleri Kamil Yazıcı ve İzzet Özilhan tarafından atıldı. Tuncay Özilhan Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini yürütürken Kamil Süleyman Yazıcı Yönetim Kurulu Başkan Vekilliğini üsteleniyor. 

DÜNYACA ÜNLÜ MARKALARIN ORTAĞI
Anadolu Grubu’nun uluslararası iş ortakları arasında, alanlarında dünyanın önde gelen isimleri olan;
AB InBev, The Coca-Cola Company,  McDonald’s, Faber-Castell, Isuzu, Kia, Lombardini, Honda, Landini, Cutrale yer alıyor.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR2 YORUM

  • Misafir 14 Ocak 2019 11:36 işte bu iyi haber değil... umarım devamı gelmez.

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