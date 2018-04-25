Dev operasyon! 82 kişi için gözaltı kararı

AKSARAY merkezli 25 ilde, FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında, 41 asker hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Şüphelilerin gözaltına alınması için 25 ilde eş zamanlı operasyon başlatıldı. Öte yandan Muğla Emniyet ekiplerince FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) yapılanmasına yönelik Muğla merkezli 19 ilde yapılan soruşturmada 39’u muvazzaf, 2'si ihraç olmak üzere 41 personel hakkında gözaltı kararı alındı.

AKSARAY'DA OPERASYON: 41 GÖZALTI

Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, örgüt üyesi olduğu ileri sürülen 1’i emekli 2 yarbay, 1 üsteğmen, 2 teğmen, 1’i ihraç 34 astsubay, 2 uzman çavuş olmak üzere toplam 41 asker hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Şüphelilerin gözaltına alınması için bugün 25 ilde eş zamanlı operasyon başlatıldı.

MUĞLA'DA DA GÖZALTI KARARI

Muğla Emniyet ekiplerince FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) yapılanmasına yönelik Muğla merkezli 19 ilde yapılan soruşturmada 39’u muvazzaf, 2'si ihraç olmak üzere 41 personel hakkında gözaltı kararı alındı.



Muğla Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne irtibat ve iltisakı tespit edilen 41 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Muğla merkezli operasyonda, Kocaeli, Ankara, İstanbul, İzmir, Antalya, Tekirdağ, Iğdır, Konya, Van, Batman, Aydın, Van, Kırıkkale, Manisa, Tokat, Trabzon, Yalova, Zonguldak ve Samsun illerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Haklarında gözaltı kararı verilen şüphelilerin subay ve astsubay rütbelerinde Deniz Kuvvetleri, Sahil Güvenlik ve Jandarma Teşkilatı bünyesinde görev yaptıkları öğrenildi.

KONYA'DA 7 KİŞİ TUTUKLANDI

KONYA'da, jandarma tarafından FETÖ/PDY'nin 'Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki askeri mahrem yapılanması'na yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 13 askerden 7'si, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.