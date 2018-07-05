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Dev ihaleyi Türkiye kazandı! MİLGEM korveti için çılgın para

Dev ihaleyi Türkiye kazandı! MİLGEM korveti için çılgın para

PAKİSTAN'ın açtığı korvet ihalesini Türkiye MİLGEM projesi ile kazandı. Dev askeri ihale Türkiye'ye müthiş bir para kazandıracak. İhaleyi kazandığımızı Milli Savunma Bakanı Canikli 'Bugüne kadar Türk savunma sanayisinde bir seferde en yüksek rakamlı ihracattır bu' sözleriyle duyurdu.

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Eklenme Tarihi: 05-07-2018 11:56 - Güncelleme: 05-07-2018 13:36

TÜRKİYE Pakistan'daki dev gemi ihalesini kazanan ülke oldu. İhale kapsamında 4 adet MİLGEM korveti üretilip Pakistan'a satılacak. Bu ihale Türkiye açısından tarihi bir öneme sahip. Ordusunun askeri gemi ihtiyacını yerli üretimle karşılayan Türkiye artık savunma sanayiinde ihracaatçı ülkeler arasına girdi.

İhaleyi Türkiye'nin kazandığıın Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli duyurdu.

Türkiye olarak biz kazandık: Canikli, bugünün Türk savunma sanayisi için çok önemli bir gün olduğunu belirterek "Pakistan Deniz Kuvvetleri'nin ihtiyacı olan 4 korvetin ihalesi sonuçlandı ve bu ihaleyi Türkiye olarak biz aldık" dedi.

İhale fiyatı 5 milyar dolar : Pakistan'a 4 anahtar teslim MİLGEM korveti bugüne kadar Türkiye'nin tek kalemde gerçekleştirdiği en büyük savunma ürün ihracatı olacak. Fiyatı, Türkiye'nin toplam tarım ürünleri ihracatının neredeyse yüzde 25'ine tekabül ediyor. MİLGEM satışından elde edilecek gelir yaklaşık 5 milyar dolarlık bir rakama karşılık geliyor.

Pakistan'da imzalar atıldı : Anlaşmayı Türkiye adına Yunus Emre Karaosmanoğlu, Pakistan adanı da Milli Savunma Bakanlığı Mühimmat Üretimi Genel Müdürü Tümgeneral Arşad Mahmut ve Karaçi Tersanesi Komutanı Tuğamiral Ather Selim imzaladı.  

Milgem Korvetleri ne zaman verilecek? : Pakistan tarafından satın alınacak 4 Milgem korvetinden 2'sinin İstanbul Tersanesi'nde diğer 2'sinin Karaçi'de inşa edilmesine karar verildi. İlk etapta İstanbul ve Karaçi'de inşa edilecek birer korvet 2023'te Pakistan Deniz Kuvvetleri envanterine katılacak. Diğer 2 gemi ise 2024'te envantere girecek.

Pakistan'la Türkiye arasında 4 Milgem Korvetinin satışına ilişkin anlaşmada imzalar atıldı. İmza töreni öncesinde satışı yapılacak 4 adet korvetle ve anlaşmayla ilgili sunum yapıldı. 2015 yılında başlayan görüşmeler neticesinde ilk alım talebinin 2017'de yapıldığının belirtildiği sunumda satış görüşmelerinin 12 gün sürdüğü ifade edildi.

Bir korvet kaç ayda üretiliyor? : Üretim süreci ilk gemide 54 ay, ikinci gemide 60 ay, üçüncü gemide 66 ay, son gemide ise 72 ay sürecek. Pakistan'a verilecek olan korvet 99,56 metre uzunluğunda ve 14,42 metre genişliğinde. Gemilerin maksimum hızı 26 knot olacak. Gemiler 15 gün aralıksız suda kalabilecek.

Savaşlarda aktif rol alabilme, istihbarat toplama, izleme ve arama-kurtarma gibi kabiliyetleri bulunan Milgem tipi korvetlerin mühendislik bilgilerinin paylaşımı ile mühendis eğitimi de anlaşmaya dahil edildi.

İşte Pakistan'ın satın aldığı MİLGEM üretimi Milli Korvetler - TIKLA

Pakistan daha önce de Türkiye'den 30 adet ATAK helikopter almak için sözleşme imzalamıştı.

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Kaynak : AA

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR9 YORUM

  • Misafir 05 Temmuz 2018 13:28 Yerli milli Yerli milli.. Enflasyon pazar cocuk egitimi Aile . Bunlara yerli milli NE ZAMAN FAYDASI OLACAK? Havuza para giriyorsa kime ne zaman faydasi olur?

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Nurettin Canikli
NURETTİN CANİKLİ KİMDİR?

Nurettin Canikli, AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Binali Yıldırım'ın kurduğu 65. Hükümet'te Başbakan Yardımcısı oldu. Peki Nurettin Canikli kimdir? Nurettin Canikli (d. 15 Mayıs 1960, Alucra, Giresun), Türk siyasetçi. Bab

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