Dev fabrika küle döndü!

SAKARYA’nın Hendek ilçesi Kargalıhanbaba Mahallesi’ndeki 2. Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan mobilya fabrikasında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İçinde mobilya malzemelerinin ve makinelerinin bulunduğu fabrikada alevler kısa sürede tüm kapalı alanı sardı.

Durumu fark eden çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ekip geldi. Dakikalar içinde tüm fabrikayı saran alevler metrelerce yüksekliğe ulaştı. Fabrikadan çıkan siyah dumanlar, şehrin her yerinden görüldü.

Fabrikanın yöneticileri ve sahipleri, iş yeri önünde yaşananları acı içinde izleyerek birbirlerini sarılarak teselli etti.

Pazar günü olması sebebiyle fabrikada işçinin bulunmaması olası ise faciayı önledi.

Dev fabrikanın içindeki tüm malzeme, makineler ve fabrikanın bulunduğu yapı kül oldu.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi’nin yanı sıra bölgeye Bolu ve Düzce’den itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangın, yaklaşık 3 saatlik bir çalışma sonucu kontrol altına alınabildi.

  • Güncel 15 Nisan 2018 21:19
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BU VİDEOYA YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • Misafir 15 Nisan 2018 21:55 sigortadan para almak için kundaklanmış pazar gününe denk getirmişler açığa çıkarda alamassınız inşallah

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