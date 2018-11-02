  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. EKONOMİ
  6. DÜNYA
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.
eposta yazdır zoom+ zoom-

Dev derbide tansiyonun yükseldiği anlar

Dev derbide tansiyonun yükseldiği anlar

Fenerbahçe- Galatasaray maçında Fenerbahçeli Hasan Ali ve Galatasaray'ın teknik ekibinde yer alan Hasan Şaş arasında sözlü tartışma yaşandı.

PAYLAŞ tw fb gp
Eklenme Tarihi: 02-11-2018 22:23 - Güncelleme: 02-11-2018 22:23

İSTABUL'daki dev derbide Fenerbahçeli Hasan Ali ve Galatasaray'ın teknik ekibinde yer alan Hasan Şaş arasında gerginlik yaşandı. Her iki tarafında oldukça sinirli olduğu tartışmada araya Fatih Terim ile Fenerbahçe yardımcı antrenörü Erwin Koeman girdi.

Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin 36. dakikasında Hasan Ali Kaldırım ile Hasan Şaş arasında gerginlik yaşandı.

Süper Lig'de oynanan Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin 36. dakikasında Fenerbahçeli Hasan Ali Kaldırım ile Galatasaray yardımcı antrenörü Hasan Şaş arasında gerginlik yaşandı. 36. dakikada taç atışı esnasında tartışan ikiliyi Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ile Fenerbahçe yardımcı antrenörü Erwin Koeman sakinleştirdi.

Ndiaye ile Soldado arasında da tartışma çıktı. Tartışma yedek kulübelerine sıçradı. Fatih Terim devreye girdi. Olay tatlıya bağlandı.

PAYLAŞ tw fb gp

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN Dev derbide tansiyonun yükseldiği anlar haberine yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR0 YORUM
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
ON NUMARA
SEÇİM SONUÇLARI
NAMAZ VAKİTLERİ
SEN ANLAT KARADENİZ
YEMEKTEYİZ
15 TEMMUZ
SURVİVOR
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
KİM MİLYONER OLMAK İSTER
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
BAYRAM NAMAZI
İMSAKİYE
ELİMİ BIRAKMA
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
GELİNİM MUTFAKTA
ERKENCİ KUŞ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Ekonomi
  6. Dünya
  7. Sağlık
  8. Seçim
  9. Milli Piyango
  10. Magazin
  11. Eğitim
  12. Yaşam
  13. Son Dakika
  14. Bilim-Teknoloji
  15. Çalışma Hayatı
  16. Emlak
  17. Kültür Ve Sanat
  18. Yerel
  19. Ramazan
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Galatasaray
  23. Beşiktaş
  24. Röportaj
  25. Yazarlar
  26. Hava Durumu
  27. Haritalı Güncel Yol Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro