Dev derbide tansiyonun yükseldiği anlar

İSTABUL'daki dev derbide Fenerbahçeli Hasan Ali ve Galatasaray'ın teknik ekibinde yer alan Hasan Şaş arasında gerginlik yaşandı. Her iki tarafında oldukça sinirli olduğu tartışmada araya Fatih Terim ile Fenerbahçe yardımcı antrenörü Erwin Koeman girdi.

Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin 36. dakikasında Hasan Ali Kaldırım ile Hasan Şaş arasında gerginlik yaşandı.

Süper Lig'de oynanan Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin 36. dakikasında Fenerbahçeli Hasan Ali Kaldırım ile Galatasaray yardımcı antrenörü Hasan Şaş arasında gerginlik yaşandı. 36. dakikada taç atışı esnasında tartışan ikiliyi Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ile Fenerbahçe yardımcı antrenörü Erwin Koeman sakinleştirdi.

Ndiaye ile Soldado arasında da tartışma çıktı. Tartışma yedek kulübelerine sıçradı. Fatih Terim devreye girdi. Olay tatlıya bağlandı.