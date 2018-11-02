Dev derbi öncesi ünlü isimlerin maç totemleri

Burcu Esmersoy: Galatasaraylıyım. Evdeysem izlemediğim maçı kazanıyoruz. Stada gittiysem kaybettiğimiz maç yok. Ama evdeysem ve izliyorsam işimiz çok zor. Ben de açmıyorum. Rakip takım maçlarını izliyorum kaybetsinler diye.
Şahan Gökbakar: Galatasaraylıyım. Deplasman maçlarını yakın arkadaşım Murat’la beraber ve illa onun evinde izlerim. Murat olmadan deplasman olmaz.
Çağla Şıkel: Galatasaraylıyım. Galatasaray kalesinde bir tehlike varsa, “Olmaz o iş” derim ve rakip takım o golü mutlaka kaçırır. Ne zaman “Olmaz o iş” demeyi unutuyorum, gol yiyoruz.
Alişan: Fenerbahçeliyim. Fener ilk golü attığında ne yapıyorsam, maç boyu onu yapıyorum. Bir keresinde maça trafikten yetişemedim. Radyodan dinlemeye başladım. Fenerbahçe gol attı. Eve gitmedim, maç bitene kadar arabayla dolaştım. Maç bittiğinde Edirne’ye 30 km kalmıştı.
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