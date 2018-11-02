Dev derbi öncesi ünlü isimlerin maç totemleri

Bu akşam Galatasaray sahasında Fenerbahçe'yi konuk edecek. Derbi heyecanı başlarken herkesin maç totemi olduğu gibi ünlü isimlerinde tuttukları takım maçı kazansın diye totem uyguluyor. İşte ünlülerin tuttukları takımlar ve sıradışı totemleri...

Burcu Esmersoy: Galatasaraylıyım. Evdeysem izlemediğim maçı kazanıyoruz. Stada gittiysem kaybettiğimiz maç yok. Ama evdeysem ve izliyorsam işimiz çok zor. Ben de açmıyorum. Rakip takım maçlarını izliyorum kaybetsinler diye. Twitter

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Şahan Gökbakar: Galatasaraylıyım. Deplasman maçlarını yakın arkadaşım Murat’la beraber ve illa onun evinde izlerim. Murat olmadan deplasman olmaz. Twitter

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Çağla Şıkel: Galatasaraylıyım. Galatasaray kalesinde bir tehlike varsa, “Olmaz o iş” derim ve rakip takım o golü mutlaka kaçırır. Ne zaman “Olmaz o iş” demeyi unutuyorum, gol yiyoruz.



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