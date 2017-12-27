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Dev AVM 1 milyar 361 milyon liraya satıldı

Dev AVM 1 milyar 361 milyon liraya satıldı

Emlak Konut, İstanbul'daki dev AVM'nin satışı ile ilgili Borsa İstanbul'a yaptığı bildirimde AVM'nin 1 milyar 361 milyon 898 bin TL'ye satıldığını açıkladı.

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Eklenme Tarihi: 27-12-2017 20:03 - Güncelleme: 27-12-2017 20:03

Emlak Konut, İstanbul'daki dev AVM'nin satışı ile ilgili Borsa İstanbul'a bildirimde bulundu. Yapılan bildirime göre 471 bağımsız bölümün olduğu AVM 1 milyar 361 milyon 898 bin TL'ye satıldı.

Konu ile ilgili KAP'a yapılan açıklamada şöyle denildi: "Metropol İstanbul projesinde toplam 103.020,33 m2 brüt satılabilir alana sahip; 471 adet bağımsız bölümden oluşan AVM, KDV hariç 1.154.150.847,46 TL (KDV dahil 1.361.898.000 TL) bedelle satılmıştır. Söz konusu satışın Emlak Konut payı tutarı 587.658.987 TL (KDV Dahil) dir. Emlak Konut payının 114.347.500 TL si peşin kalan 473.311.487 TL, 27 eşit taksitte tahsil edilecektir."

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR2 YORUM

  • Recep 27 Aralık 2017 20:48 Yandık bittik ekonomi battı herşey kötüye gidiyor diyerek tepinenler buna ne diyecek acaba?

    CEVAP YAZ 10 4
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