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Detoks yapmanın 13 doğal yolu

Detoks yapmanın 13 doğal yolu

Detoks son zamanlarda adını sıkça duyurmaya başlayan, zayıflamak isteyen insanların fazlasıyla tercih ettiği ve toksinlerin vücuttan atılmasına yardımcı olan bir yöntemdir. Peki, vücuda doğal detoks yaptıran besinler nelerdir? Diyetisyen Neslihan Aktepe anlattı.

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Eklenme Tarihi: 14-07-2018 02:30 - Güncelleme: 14-07-2018 02:30

Sağlıklı besinler tüketerek doğal yoldan detoks yapmak toksinlerin vücuttan uzaklaştırılmasına ve temizlenmesine yardımcı olmaktadır. Diyetisyen Neslihan Aktepe, vücuda doğal detoks yaptıran besinleri anlattı.

Turp Yaprağı: İçerdiği antioksidan ve sülfür, vücuttaki detoksifiye enzimleri harekete geçirir.

Limon: Toksinlerin vücuttan atılmasını sağlar, vücuttaki asit oranını düşürür, sindirim sistemini çalıştırır.

Zencefil: Çok güçlü bir antiseptik özelliği vardır, kanı temizleyerek karaciğeri destekler. Ayrıca terleme yolu ile toksinlerin vücuttan atılmasını sağlar.

Pancar: Yüksek lif oranı sayesinde vücutta detoks etkisi yaratır.

Kırmızı Biber: Portakaldan 3 kat fazla C vitamini içeren kırmızı biber, toksinleri sindirilebilir hale getirir.

Domates: Beta karaten, likopen, folik asit, B6 vitamini en iyi detoks etkisi yaratan sebzelerden biridir. Kolestrolü düşürür, vücutta iltihap oluşumunu engeller.

Elma: İçerdiği lifler sayesinde vücudu temizler, toksinlerin atılmasını sağlar.

Biberiye: Beyin ve kalp gibi organlara oksijen gönderimin hızlanmasını sağlar, toksinlerin vücuttan atılmasını kolaylaştırır.

Sarımsak: Doğal bir antibiyotik olan sarımsak, vücut fonksiyonlarının düzenlenmesini sağlayarak vücutta detoks etkisi yaratır.

Soya Fasulyesi: Doğal detoks etkisi yaratan yiyeceklerden biri olan soya fasulyesi bağırsak duvarlarındaki toksin kalıntılarının emilimini hızlandırır.

Brokoli: Özellikle brokolinin suyu karaciğer fonksiyonlarını aktifleştirerek toksinlerin vücuttan atılmasını sağlar.

Muz: İçerisinde bulunan flavon madde sayesinde toksit serbest radikallerin vücuttaki üretimini durdurur.

Yeşil Çay: Karaciğer fonksiyonlarını düzenleyerek toksinlerin vücuttan atılmasını kolaylaştırır.

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