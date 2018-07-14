Detoks yapmanın 13 doğal yolu

Sağlıklı besinler tüketerek doğal yoldan detoks yapmak toksinlerin vücuttan uzaklaştırılmasına ve temizlenmesine yardımcı olmaktadır. Diyetisyen Neslihan Aktepe, vücuda doğal detoks yaptıran besinleri anlattı.

Turp Yaprağı: İçerdiği antioksidan ve sülfür, vücuttaki detoksifiye enzimleri harekete geçirir.

Limon: Toksinlerin vücuttan atılmasını sağlar, vücuttaki asit oranını düşürür, sindirim sistemini çalıştırır.

Zencefil: Çok güçlü bir antiseptik özelliği vardır, kanı temizleyerek karaciğeri destekler. Ayrıca terleme yolu ile toksinlerin vücuttan atılmasını sağlar.

Pancar: Yüksek lif oranı sayesinde vücutta detoks etkisi yaratır.

Kırmızı Biber: Portakaldan 3 kat fazla C vitamini içeren kırmızı biber, toksinleri sindirilebilir hale getirir.

Domates: Beta karaten, likopen, folik asit, B6 vitamini en iyi detoks etkisi yaratan sebzelerden biridir. Kolestrolü düşürür, vücutta iltihap oluşumunu engeller.

Elma: İçerdiği lifler sayesinde vücudu temizler, toksinlerin atılmasını sağlar.

Biberiye: Beyin ve kalp gibi organlara oksijen gönderimin hızlanmasını sağlar, toksinlerin vücuttan atılmasını kolaylaştırır.

Sarımsak: Doğal bir antibiyotik olan sarımsak, vücut fonksiyonlarının düzenlenmesini sağlayarak vücutta detoks etkisi yaratır.

Soya Fasulyesi: Doğal detoks etkisi yaratan yiyeceklerden biri olan soya fasulyesi bağırsak duvarlarındaki toksin kalıntılarının emilimini hızlandırır.

Brokoli: Özellikle brokolinin suyu karaciğer fonksiyonlarını aktifleştirerek toksinlerin vücuttan atılmasını sağlar.

Muz: İçerisinde bulunan flavon madde sayesinde toksit serbest radikallerin vücuttaki üretimini durdurur.

Yeşil Çay: Karaciğer fonksiyonlarını düzenleyerek toksinlerin vücuttan atılmasını kolaylaştırır.