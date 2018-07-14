Detoks yapmanın 13 doğal yolu

Sağlıklı besinler tüketerek doğal yoldan detoks yapmak toksinlerin vücuttan uzaklaştırılmasına ve temizlenmesine yardımcı olmaktadır. Diyetisyen Neslihan Aktepe, vücuda doğal detoks yaptıran besinleri anlattı.
Turp Yaprağı: İçerdiği antioksidan ve sülfür, vücuttaki detoksifiye enzimleri harekete geçirir.
Limon: Toksinlerin vücuttan atılmasını sağlar, vücuttaki asit oranını düşürür, sindirim sistemini çalıştırır.
Zencefil: Çok güçlü bir antiseptik özelliği vardır, kanı temizleyerek karaciğeri destekler. Ayrıca terleme yolu ile toksinlerin vücuttan atılmasını sağlar.
Pancar: Yüksek lif oranı sayesinde vücutta detoks etkisi yaratır.
Kırmızı Biber: Portakaldan 3 kat fazla C vitamini içeren kırmızı biber, toksinleri sindirilebilir hale getirir.
Domates: Beta karaten, likopen, folik asit, B6 vitamini en iyi detoks etkisi yaratan sebzelerden biridir. Kolestrolü düşürür, vücutta iltihap oluşumunu engeller.
Elma: İçerdiği lifler sayesinde vücudu temizler, toksinlerin atılmasını sağlar.
Biberiye: Beyin ve kalp gibi organlara oksijen gönderimin hızlanmasını sağlar, toksinlerin vücuttan atılmasını kolaylaştırır.
Sarımsak: Doğal bir antibiyotik olan sarımsak, vücut fonksiyonlarının düzenlenmesini sağlayarak vücutta detoks etkisi yaratır.
Soya Fasulyesi: Doğal detoks etkisi yaratan yiyeceklerden biri olan soya fasulyesi bağırsak duvarlarındaki toksin kalıntılarının emilimini hızlandırır.
Brokoli: Özellikle brokolinin suyu karaciğer fonksiyonlarını aktifleştirerek toksinlerin vücuttan atılmasını sağlar.
Muz: İçerisinde bulunan flavon madde sayesinde toksit serbest radikallerin vücuttaki üretimini durdurur.
Yeşil Çay: Karaciğer fonksiyonlarını düzenleyerek toksinlerin vücuttan atılmasını kolaylaştırır.
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