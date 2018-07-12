Detoks yaparak hafifleyin!

Zaman içerisinde hem yediğimiz besinlerden hem de çevresel etmenlerden dolayı vücudumuzda toksinler artar. Bu da vücutta oksidatif stres dediğimiz bir takım metabolik sonuçlara neden olur. Toksinlerden vücudun arınmasına detoks denir.

Yılların neden olduğu toksinler vücuttan 3-5 günlük programlarla gitmez. Bu nedenle her ay 4 ile 7 gün arasın da detoks yaparak karaciğer, böbrek, sindirim sistemi, halsizlik, uyku, baş ağrısı, ciltte matlaşma gibi sorunlara çözüm oluşturabilirsiniz.

Yeşil detoks tarifi: 4 salatalık + 4 yaprak marul + 1 küçük kereviz + 1/2limon + az zencefil ve 1/2 çay bardağı suyu katı meyve sıkacağından geçirerek gün için de 5 kez tüketin.