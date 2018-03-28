Detay Maxinet nedir Detay Maxinet mağdurları ne yapacak?

Detay Maxinet nedir, ne işe yarar, nasıl kullanılır ve Detay Maxinet mağdurları ne yapacak soruları son günlerdeki sanal dolandırıcılık zincirlerinin ardından merak konusu oldu. Yaklaşık 35 bin üyesi bulunana Detay Maxinet sistemi şöyle işliyor. Öncelikle üyelerine 3 paket sunuyor. Gümüş paket, altın paket ve gold paket. Üyeler bu paketlerden birini belirlenen ücret karşılığında almak zorunda. Daha sonra Detay Maxinet üyelerine bir bilgisayar veriyor ve o bilgisayara gerekli yazılımı yüklüyor. Bundan sonraki iş üyeye kalıyor ve üyenin o bilgisayarı en az 14 saat açık bırakması isteniyor. Böyleve hem kullanıcı hem de Detay Maxinet para kazanmış oluyor.

DETAY MAXINET NEDİR: Detay Maxinet adlı bir site hakkında çıkan haberlerle yeni bir Çiftlik Bank vakası mı ortaya çıkıyor konusu gündeme geldi.

Detay Maxinet, yaptığı tanıtımlar ve sunumlara göre, üye olan kişiye öncelikle bir bilgisayar veriyor. Üyeye verilen bilgisayara bir yazılım yükleniyor. Üyenin bilgisayarı açık kaldıkça, Detay Telekom’un çalıştığı şirketlere SEO hizmeti verildiği belirtiliyor. Şirkete üye olmak için belirlenen üç paketten birini satın almak gerekir. Gümüş adı verilen ilk paketin bedeli 590 dolar. Bu paketi satın alan üye bilgisayarını günde 8 saat açık tutmalı. Bu kişiye vaat edilen aylık kazanç 120, yıllık kazanç ise bin 460 dolar. Altın paketi satın alan üye ise bin 534 dolar ödüyor. Bu pakette ise bilgisayarın günde 14 saat açık tutulması gerekir.

BİLGİSAYAR AÇIK KALDIKÇA ÜYE KAZANIYOR: Bu paketin aylık kazanç vaadi 420, yıllık kazanç vaadi ise 5 bin 110 dolar. Son paket olan Platin üyeliğinde ise 2 bin 242 dolarlık üyelik bedeli ödemek gerekir. Bu pakette bilgisayarın sınırsız sürede açık kalması isteniyor. Bu paket için vaat edilen aylık gelir 600 dolar yıllık gelir ise 7 bin 300 dolar.

Sistem, yeni üye kazandıranlara da belli bir kazanç vaat ediyor. Sisteme üye olan her bir üye, yeni kişileri üye yaparak kendisine ekip kurabiliyor.

BTK'NIN DENETİMİNDE: Özelikle geçen yıl, büyüyen sistem nedeni ile şikâyetler Gümrük ve Ticaret Bakanlığına da ulaşınca hareket geçildi. Bakanlık müfettişleri 3 aydır mercek altına aldıkları şirket ile ilgili hazırladıkları raporu tamamladı. Sistemin bir tür saadet zinciri olduğu belirtilen rapor sonrası bu hafta savcılığa suç duyurusunda bulunulacağı öğrenildi. Bakanlık kaynaklarından edinilen bilgiye göre şirketin sitesinin erişime kapatılması için BTK’ya da yazı yazılacak.

3 AYDIR İNCELENİYOR: Özelikle geçen yıl, büyüyen sistem nedeni ile şikâyetler Gümrük ve Ticaret Bakanlığına da ulaşınca hareket geçildi. Bakanlık müfettişleri 3 aydır mercek altına aldıkları şirket ile ilgili hazırladıkları raporu tamamladı. Sistemin bir tür saadet zinciri olduğu belirtilen rapor sonrası bu hafta savcılığa suç duyurusunda bulunulacağı öğrenildi. Bakanlık kaynaklarından edinilen bilgiye göre şirketin sitesinin erişime kapatılması için BTK'ya da yazı yazılacak.

SAADET ZİNCİRİ DEĞİL: Detay Telekom'un sahibi Alper Tetiker ise, faaliyetlerinin yasalar çerçevesinde olduğunu söyledi. Tetiker, bakanlık müfettişlerinin geçen Şubat ayında şirket merkezine geldiğini belirterek, hazırlanan raporun sonucundan haberdar olmadığını aktardı. Tetiker, bir dizişirkete hizmet verdiklerini kaydederek, yürüttükleri faaliyetin saadet zinciri olarak nitelendirilmesinin doğru olmadığı görüşünü aktardı.