Destici'den Saadet Partisi'ne ittifak mesajı!

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, 'cumhur ittifakı' için CHP ile İYİ Parti'nin çeşitli benzetmelerine ve Saadet Partisi'nin ittifaka yönelik tavrıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

BBP Lideri Destici, partisinin Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümü ve FETÖ/PDY soruşturması ile ilgili Ankara'da tutuklu bulunan dönemin Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdür Yardımcısı Dursun Özmen'in yargılandığı davanın duruşmasına katılmak üzere Kahramanmaraş'a geldi.

Destici, Vali Vahdettin Özkan ile Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Ahmet Kuybu'yu ziyaret etti. Gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Destici, Türkiye'nin hem içeride hem de Afrin'de terör örgütlerine karşı büyük mücadele verdiğini, bu mücadelenin devam etmesini gerektiğini söyledi.

'BBP, MİLLETİMİZ İÇİN FAYDALI OLANIN YANINDA DURUR'

BBP'nin 16 Nisan'daki yerini koruduğunu, uyum yasaları Meclis'ten geçtikten sonra seçim sürecine AK Parti ve MHP ile birlikte ittifak yaparak, girmeyi arzu ettiklerini daha önce dile getirdiklerini kaydeden Destici, şöyle devam etti:

"Şimdi yeni bir tartışma başlattılar, 'BBP ittifakın içerisinde hangi konumda bulunacak?'. Bu da saçma sapan bir tartışma. Çünkü daha buna çok zaman var. Önce Meclis'ten uyum yasaları geçer, daha sonra seçim sathı mahalline girilir, ittifak yapacak partiler AK Parti, MHP, BBP oturur, bunun şeklini müzakere eder. İttifak için Türkiye için,devletimiz ve milletimiz için en faydalısı, en doğrusu hangisi ise BBP onun yanında durur. Ama şimdi bakıyorsun burası kaşınarak bir fitne ateşi yakılmaya çalışılıyor. İttifak eden partiler arasında bir uyumsuzluk meydana getirilmeye çalışılıyor."

'SAADET PARTİSİ'Nİ 'CUMHUR İTTİFAKI'NDA GÖRMEYİ ARZU EDERİZ'

BBP Genel Başkanı Destici, 'cumhur ittifakı' için CHP ile İYİ Parti'nin çeşitli benzetmelerine ve Saadet Partisi'nin ittifaka yönelik tavrıyla ilgili ise şunları söyledi: "Saadet Partisi'yle bizim çok ilişkimiz var, diyalogumuz var, 7 Haziran'da seçimlere birlikte girdik. Biz Saadet Partisi'ni de bu Cumhur ittifakında görmeyi arzu ettiğimizi ifade ettik, kendileriyle de bu anlamda iki görüşme gerçekleştirdik. Ama en nihayetinde karar kendilerinindir ve kendi kararlarına da biz saygı duyarız.

CUMHUR İTTİFAKIYLA İLGİLİ BENZETMELERİ KINIYORUM

Cumhur ittifakı ile ilgili olumsuz benzetmeleri tabi kınıyorum. Kötü söz sahibine aittir. Dolayısıyla biz BBP olarak bugüne kadar hep seviyeyi koruduk, hiçbir siyasi partiyle de ilgili ya da bir siyasi partinin başındaki genel başkan ve yöneticiyle ilgili bizim ağzımızdan olumsuz, çirkin yakıştırmalar duymadınız, duyamazsınız da çünkü biz Büyük Birlik Partisiyiz.

BİZE HAKSIZLIK YAPILIYOR DİYECEKSİNİZ...

Hepsini de bu duyarlılıkta olmaya davet ediyoruz. Bir taraftan 'Biz haksızlık yapılıyor, bize çirkin ithamlarda bulunuluyor, şuralarla birlikte bir araya getirilmeye çalışılıyor' diyeceksiniz ama öbür taraftan kendiniz onun daha beterini söyleyeceksiniz. Eğer siz birilerine kötü söz söylerseniz onların da size söyleme kapsını açmış olursunuz."