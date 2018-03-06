  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. DÜNYA
  6. EKONOMİ
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.
ADVTürkiye'nin dört bir yanında Petrol Ofisi'nin yanındayız
eposta yazdır zoom+ zoom-

Destici'den Saadet Partisi'ne ittifak mesajı!

Destici'den Saadet Partisi'ne ittifak mesajı!

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Saadet Partisi'nin ittifaka yönelik tavrıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Destici ''biz Saadet Partisi'ni de bu Cumhur ittifakında görmeyi arzu ettiğimizi ifade ettik'' dedi.

PAYLAŞ tw fb gp
Eklenme Tarihi: 06-03-2018 16:30 - Güncelleme: 06-03-2018 16:30

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, 'cumhur ittifakı' için CHP ile İYİ Parti'nin çeşitli benzetmelerine ve Saadet Partisi'nin ittifaka yönelik tavrıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

BBP Lideri Destici, partisinin Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümü ve FETÖ/PDY soruşturması ile ilgili Ankara'da tutuklu bulunan dönemin Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdür Yardımcısı Dursun Özmen'in yargılandığı davanın duruşmasına katılmak üzere Kahramanmaraş'a geldi.

Destici, Vali Vahdettin Özkan ile Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Ahmet Kuybu'yu ziyaret etti. Gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Destici, Türkiye'nin hem içeride hem de Afrin'de terör örgütlerine karşı büyük mücadele verdiğini, bu mücadelenin devam etmesini gerektiğini söyledi.

'BBP, MİLLETİMİZ İÇİN FAYDALI OLANIN YANINDA DURUR'

BBP'nin 16 Nisan'daki yerini koruduğunu, uyum yasaları Meclis'ten geçtikten sonra seçim sürecine AK Parti ve MHP ile birlikte ittifak yaparak, girmeyi arzu ettiklerini daha önce dile getirdiklerini kaydeden Destici, şöyle devam etti:

"Şimdi yeni bir tartışma başlattılar, 'BBP ittifakın içerisinde hangi konumda bulunacak?'. Bu da saçma sapan bir tartışma. Çünkü daha buna çok zaman var. Önce Meclis'ten uyum yasaları geçer, daha sonra seçim sathı mahalline girilir, ittifak yapacak partiler AK Parti, MHP, BBP oturur, bunun şeklini müzakere eder. İttifak için Türkiye için,devletimiz ve milletimiz için en faydalısı, en doğrusu hangisi ise BBP onun yanında durur. Ama şimdi bakıyorsun burası kaşınarak bir fitne ateşi yakılmaya çalışılıyor. İttifak eden partiler arasında bir uyumsuzluk meydana getirilmeye çalışılıyor."

'SAADET PARTİSİ'Nİ 'CUMHUR İTTİFAKI'NDA GÖRMEYİ ARZU EDERİZ'

BBP Genel Başkanı Destici, 'cumhur ittifakı' için CHP ile İYİ Parti'nin çeşitli benzetmelerine ve Saadet Partisi'nin ittifaka yönelik tavrıyla ilgili ise şunları söyledi: "Saadet Partisi'yle bizim çok ilişkimiz var, diyalogumuz var, 7 Haziran'da seçimlere birlikte girdik. Biz Saadet Partisi'ni de bu Cumhur ittifakında görmeyi arzu ettiğimizi ifade ettik, kendileriyle de bu anlamda iki görüşme gerçekleştirdik. Ama en nihayetinde karar kendilerinindir ve kendi kararlarına da biz saygı duyarız.

CUMHUR İTTİFAKIYLA İLGİLİ BENZETMELERİ KINIYORUM

Cumhur ittifakı ile ilgili olumsuz benzetmeleri tabi kınıyorum. Kötü söz sahibine aittir. Dolayısıyla biz BBP olarak bugüne kadar hep seviyeyi koruduk, hiçbir siyasi partiyle de ilgili ya da bir siyasi partinin başındaki genel başkan ve yöneticiyle ilgili bizim ağzımızdan olumsuz, çirkin yakıştırmalar duymadınız, duyamazsınız da çünkü biz Büyük Birlik Partisiyiz.

BİZE HAKSIZLIK YAPILIYOR DİYECEKSİNİZ...

Hepsini de bu duyarlılıkta olmaya davet ediyoruz. Bir taraftan 'Biz haksızlık yapılıyor, bize çirkin ithamlarda bulunuluyor, şuralarla birlikte bir araya getirilmeye çalışılıyor' diyeceksiniz ama öbür taraftan kendiniz onun daha beterini söyleyeceksiniz. Eğer siz birilerine kötü söz söylerseniz onların da size söyleme kapsını açmış olursunuz."

PAYLAŞ tw fb gp

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN Destici'den Saadet Partisi'ne ittifak mesajı! haberine yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR5 YORUM

  • at 06 Mart 2018 18:17 gerek yok seninle saadet ittifakına... akp ile sonu hazırlarken...

    CEVAP YAZ 0 0
TÜM YORUMLAR
KİMDİR ?
Mustafa Destici
MUSTAFA DESTİCİ KİMDİR?

Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, 1966 yılında Eskişehir’in Günyüzü İlçesi Gecek köyünde doğdu. İlk tahsilini Günyüzü İlçesinde, Orta tahsilini Sivrihisar il&cced

DEVAMI »
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
SURVİVOR
TAŞERON İŞÇİLER
ON NUMARA
ASGARİ ÜCRET
15 TEMMUZ
O SES TÜRKİYE
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
BAHTİYAR ÖLMEZ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
Fİ Çİ DİZİSİ
MERYEM
VATANIM SENSİN
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
SÖZ
SEN ANLAT KARADENİZ
KALBİMDEKİ DENİZ DİZİSİ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Burçlar
  4. Spor
  5. Dünya
  6. Ekonomi
  7. Seçim
  8. Milli Piyango
  9. Ramazan
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Son Dakika
  13. Eğitim
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Kültür Ve Sanat
  19. Yerel
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro