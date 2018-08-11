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Destici'den ABD'ye karşı İncirlik çıkışı

Destici'den ABD'ye karşı İncirlik çıkışı

BÜYÜK Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, ABD'nin Türkiye'ye karşı ekonomik silahlarını kullanarak bir savaş ilan ettiği belirterek, "İncirlik, Kürecik ve Kisecik üsleri Türk askerinin kontrolüne verilmeli" dedi.

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Eklenme Tarihi: 11-08-2018 12:05 - Güncelleme: 11-08-2018 12:05

BBP Lideri Mustafa Destici, yazılı açıklamasında ABD'nin Türkiye'ye ekonomik silahlarını kullanarak bir savaş ilan ettiğini belirtti. Destici, "ABD, teslim ve köle olmamızı istiyor. Bu durumu görmezlikten gelmek ya da duyarsız davranmak vatanseverlikle bağdaşmayan bir tavır olacaktır. Türkiye'nin bu gerçekten hareket ederek yeni bir stratejik plan hazırlaması ve 'dost' ve 'düşman' tanımlarını yeniden yapması önemli hale gelmiştir" ifadelerini kullandı. Destici, bu planlar dahilinde atılacak ilk adım için şunları kaydetti:

"Başta 'İncirlik Üssü', İsrail'in güvenliğine hizmet eden 'Kürecik ve Kisecik Radar Üsleri' olmak üzere, üzerinde ABD askeri bulunan tüm üslerin faaliyetlerinin sona erdirilmesi, NATO üssü statüsünde bulunan üslerin ise tamamıyla Türk askerinin kontrolüne verilmesi olmalıdır. Elde ettiğimiz rakamlara göre, kimi NATO üssü olan ancak ABD askerleri tarafından kontrol edilen 14 stratejik ABD üssü ülkemizi kuşatmıştır. Bu ABD üsleri hem ülkemizin her tarafını ve hem de çevremizdeki dost ülkeleri en ayrıntılı biçimde gözetlemektedir. Bu durumun ülkemize hiçbir faydası olmadığı gibi zarar da vermektedir. Bu çarpık ve anlamsız durumu sona erdirmek, derhal ve koşulsuz olarak 'NATO görevi dışındaki' tüm ABD silah ve askerlerini ülkemizden çıkarmak önceliğimiz olmalıdır. NATO görevi kapsamında kalan ABD askerleri de Türk askerinin kontrolünde olmalıdır."

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR12 YORUM

  • tekin 11 Ağustos 2018 12:55 haaa gunaydin! jeton henuzmu dustu? Senin Reyis ülkeyi yönetemiyorsa üretemiyorsa dükkanı kapatıp gidelim

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KİMDİR ?
Mustafa Destici
MUSTAFA DESTİCİ KİMDİR?

Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı ve 27. Dönem Ankara Milletvekili Mustafa Destici, 1966 yılında Eskişehir’in Günyüzü İlçesi Gecek köyünde doğdu. İlk tahsilini Günyüzü İlçesi

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