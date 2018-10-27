Destici: Bize yumruk atacak adam mermiyi yer

Büyük Birlik Partisi’nin (BBP) kurucusu Muhsin Yazıcıoğlu ve beş kişinin 2009’da helikopter kazasında hayatını kaybetmesiyle ilgili davada protesto edilen BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, yumruk yediği iddialarına ilişkin olarak, "Bize yumruk atacak adam alnının ortasına mermiyi yer" dedi.



Yaşananlara dair açıklama yapan Destici, olayı "Provokasyon" diye niteleyerek, "Kimlerin bu hadiseyi kışkırttığını ve meseleyi bu noktaya getirdiğini biliyoruz. İyi niyetlerin nasıl istismar edildiğini biliyoruz. Bizim referandumdaki ‘Evet' kararımız, ondan sonra başlayan süreç, seçimlerde AKP ile seçim işbirliğimiz ve cumhur ittifakı içinde yer almamız da birilerini rahatsız etti" diye konuştu.

'BBP GENEL BAŞKANINA KİM YUMRUK ATABİLİR'

Olayın haberleştirilmesine tepki gösteren ve söz konusu haberle ilgili ‘ahlaksızlık' ve ‘iftira' sözcüklerini kullanan BBP lideri, "Yok mahkemeden kovulmuşuz, yok yumruk yemişiz. Bize yumruk atacak adam alnının ortasına mermiyi yer. Kimin haddinedir bize yumruk atmak. BBP Genel Başkanına kim yumruk atabilir. Böyle bir şey olabilir mi?" dedi.

'SEÇİMLER BİTSİN YİNE HER ŞEY DURULACAK'

Yaşanları seçim döneminin yaklaşmasıyla ilişkilendiren Destici, "Her seçim öncesi bu tür hadiseler yaşanıyor. Durup dururken neden yaşanıyor? Şimdi yine bir seçim var. Seçimler bitsin yine her şey durulacak. Benim cumhur ittifakının devam etmesi gerektiği ve iki liderle de görüşüp bir daha konunun görüşülmesi konusundaki düşüncem de belli çevreleri rahatsız etti. Biz bugüne kadar bunlara pabuç bırakmadık, bundan sonra da bırakmayız. Biz doğru bildiğimiz ve inandığımız yolda yürümeye devam edeceğiz" yorumunda bulundu.