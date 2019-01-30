Derya Uluğ anoreksiya mı kemikleri sayılıyor son hali sevenlerini korkuttu

Güzelliğiyle göz dolduran ve çıkardığı parçalarla adını geniş kitlelere duyuran 32 yaşındaki Derya Uluğ, verdiği kilolarla göze çarpıyor. Ünlü şarkıcının geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraf sevenlerini korkuttu. Kemikleri sayılan Uluğ'un sevenleri, endişelerini dile getirerek sanatçının anoreksiya hastası olabileceğinden şüphelendi.
Müzik kanallarında şarkıları sürekli çalınan, sosyal medya platformlarında milyonlarca dinlenmeye ulaşan Derya Uluğ'un günden güne zayıflaması dikkatlerden kaçmıyor. Uluğ'un paylaştığı bu fotoğrafın altında hayranları yemek yemesini isterken "İskelet gibi kalmışsın", "Çok korkunç görünüyorsun" şeklinde yorumlar da yapıldı.
Derya Uluğ, çocuk yaşlardan beri müziğe olan ilgisi,8 yaşındayken bir radyonun düzenlediği ses yarışmasında dinleyenlerin oyları ile birinci seçilmiştir. Bir yıl aradan sonra 9 yaşında, Nursal Ünsal Birtek’in yönettiği Rakım Elkutlu İzmir musiki derneği çocuk korosuna katıldı. Burada Nota ve nazariyat eğitimi aldı.
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