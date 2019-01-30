Derya Uluğ anoreksiya mı kemikleri sayılıyor son hali sevenlerini korkuttu

Müzik kanallarında şarkıları sürekli çalınan, sosyal medya platformlarında milyonlarca dinlenmeye ulaşan Derya Uluğ'un günden güne zayıflaması dikkatlerden kaçmıyor. Uluğ'un paylaştığı bu fotoğrafın altında hayranları yemek yemesini isterken "İskelet gibi kalmışsın", "Çok korkunç görünüyorsun" şeklinde yorumlar da yapıldı.

Peki bir anda müzik listelerinde ilk sıralara çıkmayı başaran Derya Uluğ kimdir? Derya Uluğ, 21 Şubat 1986 tarihinde İzmir‘de dünyaya gelmiştir. Çocukluğu da burada geçmiştir.

Derya Uluğ, çocuk yaşlardan beri müziğe olan ilgisi,8 yaşındayken bir radyonun düzenlediği ses yarışmasında dinleyenlerin oyları ile birinci seçilmiştir. Bir yıl aradan sonra 9 yaşında, Nursal Ünsal Birtek’in yönettiği Rakım Elkutlu İzmir musiki derneği çocuk korosuna katıldı. Burada Nota ve nazariyat eğitimi aldı.