Derya Tuna'yı yalnız bırakmadı! Dikkat çeken doğum günü partisi

Gece sonunda İbrahim Tatlıses kameraların görüntü almaması için ekiplerine talimat verdi. Tatlıses’in çıkışını çektirmemek için gazetecileri engelleyen korumaların sert tepkileri ise dikkatlerden kaçmadı. Doğum günü kutlamasının bitmesinin ardından Derya Tuna ve İdo Tatlıses birlikte mekandan ayrıldı. Tatlıses ve Tuna ikilisinin Bodrum tatilinde de sık sık bir araya gelip vakit geçirdiği öğrenildi.

