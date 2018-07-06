Derya Şensoy bikinili görüntülendi son hali içler acısı

Oyuncu Sarp Levendoğlu'nun, eski eşi Birce Akalay'la 2 buçuk yıllık evliliğinin bitmesine neden olarak gösterilen Derya Şensoy'la aşkı doludizgin sürüyor. Aşklarını iki yıldır gözlerden uzak yaşamayı tercih eden Derya Şensoy ile Sarp Levendoğlu, Datça'da objektiflere yakalandı. Görüntülendiklerinden habersiz romantik anlar yaşayan çift, soluğu Datça'nın serin sularında aldı. Bir süre yüzerek serinleyen Derya Şensoy ile Sarp Levendoğlu, ardından bulundukları mekanın restoran kısmına geçip yemek yedi.