Derya Şensoy bikinili görüntülendi son hali içler acısı

Oyuncu Sarp Levendoğlu'nun, eski eşi Birce Akalay'la 2 buçuk yıllık evliliğinin bitmesine neden olarak gösterilen Derya Şensoy'la aşkı doludizgin sürüyor. Aşklarını iki yıldır gözlerden uzak yaşamayı tercih eden Derya Şensoy ile Sarp Levendoğlu, Datça'da objektiflere yakalandı. Görüntülendiklerinden habersiz romantik anlar yaşayan çift, soluğu Datça'nın serin sularında aldı. Bir süre yüzerek serinleyen Derya Şensoy ile Sarp Levendoğlu, ardından bulundukları mekanın restoran kısmına geçip yemek yedi.
Gecce'de yer alan habere göre; İkili, denizden çıktıkları anda görüntülendiklerini fark edince panikledi. Görüntülenerek kaçış planları sarpa saran ünlü çiftin morali bozuldu. Sarp Levendoğlu'nun fit vücudu dikkat çekerken Derya Şensoy'un kilolu hali görenleri şaşırttı. Derya Şensoy'un, Birce Akalay ve Sarp Levendoğlu'nun ayrılmasına neden olduğu söyleniyordu.
Derya Şensoy ile Sarp Levendoğlu, daha önce Fenerbahçe'nin basketbol maçını birlikte izledikten sonra görüntülenmişti.
İşte Derya Şensoy'un son hali...
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