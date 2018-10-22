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Ders çalışırken hastenelik oldu

Ders çalışırken hastenelik oldu

Lise öğrencilerinin evde yaptığı deney çalışması hastanede bitti. Evde kimya dersi çalışan arkadaşlar mutfakta deney yapmaya kalkıştı. Ancak meydana gelen patlamda iki arkadaş hastaneye kaldırıldı.

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Eklenme Tarihi: 22-10-2018 10:09 - Güncelleme: 22-10-2018 10:09

YÜZÜ VE KOLLARI YANDI
İki arkadaşın deney çalışmasında, kimyasal karışımlar patlamaya neden oldu. Patlamada Muhammed Ali Ç.'nin  yüzü, kolları ve vücudunun çeşitli yerleri yanarken, arkadaşı Tarık G., hafif şekilde yaralandı. Patlama sesi üzerine mutfağa koşan anne Derya G., gördüğü manzara karşında şok geçirip, çığlık atmaya başladı.

KOMŞULARI ÇIĞLIKLARI DUYUP KOŞTU
Çığlıkları duyup eve gelen komşular, kendi imkanlarıyla Tarık G., ve Muhammed Ali Ç.'yi Lütfiye Nuri Burat Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Olay esnasında çıkan duman tüm binayı sarınca, bina sakinleri dışarı çıkarak itfaiye ekiplerine haber verdi. 

İTFAİYE EKİPLERİ ŞAŞKINLIĞINI GİZLEYEMEDİ
Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri laboratuvarda yapılması gereken deneyin evde yapılmaya çalışıldığını öğrenince şaşkınlıklarını gizleyemediler.

TEDAVİSİ DEVAM EDİYOR
Hastaneye kaldırılan Tarık G.,tedavisinin ardından taburcu edildi. Yüzü, kolları ve vücudunun çeşitli yerlerinde 2. derece yanık oluşan Muhammed Ali Ç., ise yapılan ilk müdahalenin ardından Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Muhammed Ali Ç.'nin Yanık Ünitesinde tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • Misafir 22 Ekim 2018 10:12 Geçmiş olsun...Devlet bilim uğruna böylesi bir olayla karşılaşan bu genci ilerideki çalışmalarında desteklesin...

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