Derisi koyun derisi gibi soyuluyor acılar içinde yaşıyor!

SURİYE'nin İdlib kentinde yaşayan 4 yaşındaki Yezan Hüseyin, Pemfigus hastalığı ile mücadele ediyor. Derisi soyulan küçük yardım gelecek günü sabırsızlıkla bekliyor.

Onun bu halini görenler kahroluyor. Suriye'de yaşayan 4 yaşındaki Yezan Hüseyin, eşine sık rastlanmayan bir hastalıktan muzdarip. Pemfigus isimli deri hastalığına yakalanan küçük Yezan'ın derisi koyun derisi gibi soyuluyor, su topluyor ardından patlıyor. Yezan, öyle acı çekiyor ki, artık attığı çığlıklardan dolayı sesi çıkmıyor. Twitter

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Suriye'de, hastalığı nedeniyle vücudunun birçok bölgesinde derisi soyulan 4 yaşındaki Yezan Hüseyin, tedavi olacağı günü bekliyor. Çoğunlukla deride ve ağızda yanık benzeri içi sıvı dolu kabarcıklar şeklinde başlayıp bunların kısa sürede patlayıp açılmasıyla üzeri kabuklanan yüzeysel yaralar şeklinde seyreden Pemfigus isimli deri hastalığına yakalanan İdlibli Yezan yardım bekliyor. Twitter

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İki kardeşini de aynı hastalıktan kaybeden Yezan, aynı sonu paylaşmak istemiyor. Yezan, üzerini değiştirirken bile derisi soyulduğu için katlanması zor acılar çekiyor. Hastalığının verdiği acıyla sürekli çığlık atan Yezan'ın ses tellerinin zarar görmesi nedeniyle artık sesi de çıkmıyor.



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