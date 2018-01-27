Derin göğüs dekoltesi gözleri şaşı etti

ABD'li popçu Christina Aguilera, önceki akşam Hollywood'daki Craig's adlı restoranda yemek yedi. Çok sık ortalarda görünmeyen Christina Aguilera, restorana girmeden önce durup paparazzilere poz verdi. 37 yaşındaki şarkıcı, çizgili takım elbisesi, kırmızı beresi ve derin dekoltesiyle dikkati çekti. Magazin sayfalarını süsleyen derin dekoltesiyle dikkatleri üzerine çeken seksi şarkıcı, adeta gözleri şaşı etti. Twitter

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ABD'li popçu Christina Aguilera, önceki akşam Hollywood'daki Craig's adlı restoranda yemek yedi. Çok sık ortalarda görünmeyen Christina Aguilera, restorana girmeden önce durup paparazzilere poz verdi. 37 yaşındaki şarkıcı, çizgili takım elbisesi, kırmızı beresi ve derin dekoltesiyle dikkati çekti. Magazin sayfalarını süsleyen derin dekoltesiyle dikkatleri üzerine çeken seksi şarkıcı, adeta gözleri şaşı etti. Twitter

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2 4

ABD'li popçu Christina Aguilera, önceki akşam Hollywood'daki Craig's adlı restoranda yemek yedi. Çok sık ortalarda görünmeyen Christina Aguilera, restorana girmeden önce durup paparazzilere poz verdi. 37 yaşındaki şarkıcı, çizgili takım elbisesi, kırmızı beresi ve derin dekoltesiyle dikkati çekti. Magazin sayfalarını süsleyen derin dekoltesiyle dikkatleri üzerine çeken seksi şarkıcı, adeta gözleri şaşı etti. Twitter

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