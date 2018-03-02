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Derin deniz canlıları Satürn'ün uydusunda yaşayabilir

Derin deniz canlıları Satürn'ün uydusunda yaşayabilir

Bilim adamları, derin denizlerde yaşayan mikroskobik canlıların, Satürn'ün Enceladus uydusunda hayatta kalabileceğini açıkladı.

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Eklenme Tarihi: 02-03-2018 15:13 - Güncelleme: 02-03-2018 15:13

"Nature Communications" dergisinde yayımlanan çalışma, oksijensiz ortamlarda üreyen ve metan oluşturan bazı metanojenik arkelerin Satürn'ün uydusu Enceladus'ta yaşayabileceğini ortaya koydu.

Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesinin (NASA) Cassini uzay aracının, 2005'te Satürn'ün çevresinde dönen Enceladus'un buzlu yüzeyinden sızıntı yapan sıcak su kaynakları tespit etmesinden bu yana bilim adamları, Enceladus'un dışarıdan gelen organizmalar için potansiyel bir evsahibi olup olamayacağını araştırmayı sürdürüyor.   

Viyana Üniversitesi araştırmacıları, ph seviyeleri ve sıcaklıkların yanı sıra basıncı da değiştirerek uydudaki koşulları oluşturmak üzere bazı simülasyonlar hazırladı.

Karbondioksit ve hidrojeni metana dönüştüren bir çeşit mikroorganizma olan üç tür metanojenik arke, söz konusu simülasyonlara yerleştirildi. 

Bu organizmalar, okyanusun derinliklerindeki hidrotermal boşluklar gibi olağanüstü çevre koşullarında yaşayabildiği için seçildi. 

Organizmalardan "Methanothermococcus okinawensis", yetirince beslenmemesine ve toksik kimyasallara maruz kalmasına karşın her türlü baskı ve sıcaklıkta gelişmeyi sürdürdü.

Araştırma sonuçları, bu mikroskobik organizmaların Enceladus'taki olağanüstü koşullara sahip okyanuslarda da yaşayabileceğini ortaya koydu. 

NASA, Satürn'ün uydusunda canlı yaşamını destekleyecek kanıtlar bulmuştu
NASA, geçen yıl, Satürn'ün uydusu Enceladus'daki yüzey altı okyanusta canlı yaşamını destekleyebilecek hidrojen bulunduğunu açıklamıştı. Organizmaların, hidrojeni suda çözünmüş halde bulunan karbondioksitle birleştirerek enerji üretebileceğine dikkati çeken NASA araştırmacıları, "metanojenesis" denilen kimyasal tepkimenin, yeryüzünde canlı yaşamının temelini oluşturduğunu ve yaşamı meydana getiren süreçlerden biri olduğunun altını çizmişti. 

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