Derik Kaymakamını şehit eden sanık kendisini yakmaya çalıştı

Derik Kaymakamı Muhammed Fatih Safitürk’ün şehit olduğu terör saldırısına ilişkin davanın duruşmasına SEBGİS ile bağlanan ve Şanlıurfa’da tutuklu bulunan sanık Şerif Mesutoğlu, yalnız ifade vermek istedi.

Şerif Mesutoğlu, yalnız ifade vermek istediğini belirterek, yanındakilerin dışarı çıkmasının ardından kendini ateşe vermeye çalıştı. Gardiyanların müdahale ettiği Şerif Mesutoğlu’nun durumunun iyi olduğu öğrenilirken, duruşmaya 15 dakika ara verildi.

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