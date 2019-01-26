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Deri kanserleri ve nevüslerde artık erken tanı mümkün

Deri kanserleri ve nevüslerde artık erken tanı mümkün

Düzce Üniversitesi Hastanesi’nde hastaların hizmetine sunulan son teknoloji “Bilgisayarlı Dermatoskopi” cihazı, deri kanserleri ve nevüslerde (ben) daha erken ve etkili tanı sağlıyor.

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Eklenme Tarihi: 26-01-2019 02:00 - Güncelleme: 26-01-2019 02:00

İzlenmesi gereken nevüslerin de takip edilebildiği Bilgisayarlı Dermatoskopi cihazı hakkında önemli bilgiler veren Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Deri ve Zührevi Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Emin Özlü, “Bilgisayarlı Dermatoskopi yöntemiyle kişinin tüm vücudunu bölgelere ayırıp her bölgenin çok sayıda fotoğrafını çekiyoruz. Daha sonra işaretlenmiş olan benlerin, makroskopik ve mikroskobik görüntülerini kaydediyoruz. Böylece hastanın sonraki kontrolünde elde edilecek görüntüyle benleri karşılaştırma şansı sağlıyoruz. Bu yöntemle hastaların vücudundaki benlerin haritasını çıkarıyoruz ve benlerde oluşan şüpheli değişiklikleri erken dönemde teşhis edebiliyoruz” şeklinde konuştu.

Bilgisayarlı Dermatoskopi yöntemiyle deri kanserlerine erken dönemde tanı konularak tedavisinin mümkün olduğunu dile getiren Doç. Dr. Emin Özlü, benlerdeki değişiklikleri, hastanın her gelişinde tekrar değerlendirdiklerinin ve bunun sonucunda da iyi huylu, tehlikesiz benlere uygulanacak gereksiz cerrahi işlemlerin önüne geçtiklerinin altını çizdi.

“Ben takibinde ve deri kanserlerinin tanısında ulaşılan son noktadır”
Düzce Üniversitesi Hastanesi Dermatoloji Polikliniğine ben kontrolü şikayetiyle başvuran hastalarda muayene sonrası uygun bulunması halinde bu işlemin yapılabileceğini belirten Düzce Üniversitesi Öğretim Üyesi, “Son yıllarda deri kanseri sıklığı giderek artmaktadır ve bununla beraber deri kanserlerinin erken tanısına yönelik yeni tanı yöntemleri geliştirilmiştir. Bilgisayarlı Dermatoskopi cihazı ile vücut haritasının çıkarılması, ben takibinde ve deri kanserlerinin tanısında ulaşılan son noktadır. Biz bu cihaz ile erken dönemde deri kanseri tanısını koyabileceğiz ve daha etkili ben takibi yapabileceğiz” dedi.

“Bölgenin en modern dermatoskopi ünitesi”
Bölgede bu şekilde donanımlı bir cihazın bulunmasının çok önemli olduğunu ifade eden Doç. Dr. Emin Özlü açıklamasını “Ben şikayeti olan, benlerinin incelenmesini ve takip edilmesini isteyen hastalarımız, gönül rahatlığı ile ünitemize başvurabilirler” şeklinde tamamladı.

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