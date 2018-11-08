Derbinin faturası ağır oldu! Kim hangi maçta yok?

Ziraat Türkiye Kupası'nda da bu cezalar geçerli olacak. Fenerbahçe ve Galatasaray 5. turda bu karşılaşmalara başlayacak. Türkiye Kupası'nda henüz 4. hafta programı belli. Eğer cezalara denk gelen Türkiye Kupası müsabakası olursa ceza alanlar kişiler cezasını o maçlarda da çekecek.