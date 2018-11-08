Derbinin faturası ağır oldu! Kim hangi maçta yok?

Galatasaray Fenerbahçe maçında yaşanan saha olaylarının cezaları belli oldu. PFDK, yaptığı açıklamada verdiği cezaları açıkladı.

Derbinin faturası ağır oldu! Kim hangi maçta yok?

Ziraat Türkiye Kupası'nda da bu cezalar geçerli olacak. Fenerbahçe ve Galatasaray 5. turda bu karşılaşmalara başlayacak. Türkiye Kupası'nda henüz 4. hafta programı belli. Eğer cezalara denk gelen Türkiye Kupası müsabakası olursa ceza alanlar kişiler cezasını o maçlarda da çekecek.

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Derbinin faturası ağır oldu! Kim hangi maçta yok?

Fatih Terim: 7 maç men - 65 bin TL

Kayserispor (D), Konyaspor, Beşiktaş (D), Çaykur Rizespor, Başakşehir (D), Sivasspor, Ankaragücü

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Derbinin faturası ağır oldu! Kim hangi maçta yok?

Hasan Şaş: 8 maç men - 20 bin 800 TL

Kayserispor (D), Konyaspor, Beşiktaş (D), Çaykur Rizespor, Başakşehir (D), Sivasspor, Ankaragücü, Göztepe (D)

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Derbinin faturası ağır oldu! Kim hangi maçta yok?

Badou N'diaye: 5 maç men - 13 bin TL

Kayserispor (D), Konyaspor, Beşiktaş (D), Çaykur Rizespor, Başakşehir (D)

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