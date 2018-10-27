Derbinin bilet fiyatları açıklandı

Galatasaray Kulübü, Spor Toto Süper Lig’in 11. haftasında Fenerbahçe ile oynayacağı derbi maçın bilet fiyatlarını açıkladı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, 2 Kasım Cuma günü Türk Telekom Stadı’nda saat 21.00’de başlayacak derbi maçın bilet fiyatlarının 150 lira ile bin lira arasında değiştiği belirtildi.

GS BONUS KART VE GS MOBİLE SAHİPLERİNE ÖNCELİKLİ SATIŞ

Bilet satışları 30 Ekim Salı günü saat 14.00’te GS Bonus Kart ve GS Mobile sahiplerine öncelikli satışa çıkacak.

31 Ekim Çarşamba günü saat 11.00’de Galatasaray logolu passolig kartları için satışa çıkacak biletler, 1 Kasım Perşembe günü ise saat 20.00’den sonra Fenerbahçe kartı dışında tüm passolig kartlar için satılacak.