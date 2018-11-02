Derbide Donk ile Ayew arasında gerginlik!

Galatasaray-Fenerbahçe arasındaki derbi öncesinde futbolcular ısınmadayken, Ryan Donk ile Andre Ayew arasında kısa süreli gerginlik yaşandı.
Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında Türk Telekom Stadyumu'ndaki Galatasaray-Fenerbahçe derbisi öncesinde futbolcular arasında kısa süreli gerginlik yaşandı.
Isınma sırasında yaşanan olayda, sarı-kırmızılı futbolcular kale arkasındaki taraftarları selamlamaya giderken sarı-lacivertli futbolcuların arasından geçti.
Tam bu sırada Galatasaraylı Ryan Donk ile Fenerbahçeli Andre Ayew çarpıştı.
POPÜLER ETİKETLER
TÜM KATEGORİLER