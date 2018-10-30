Derbi öncesi Fatih Terim'i çıldırtan 4 olay!

Yeni Malatya'ya 2-0 yenilerek liderliği Başakşehir'e kaptıran Galatasaray'da birçok futbolcunun geçen sezonki performansının altında kalması Fatih Terim'i hayal kırıklığına uğrattı.

Derbi öncesi Fatih Terim'i çıldırtan 4 olay!

Evkur Yeni Malatyaspor’a 2-1 mağlup olan Galatasaray’da teknik direktör Fatih Terim, “İçim yanıyor, hatta taşıyor” diyerek Fenerbahçe derbisi öncesinde isim vermeden takım içinde hoşnut olmadığı bazı durumlar hakkında rahatsızlığını dile getirmişti. Terim’in bu çıkışına neden olan olayları dört başlık altında toplamak mümkün:

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Derbi öncesi Fatih Terim'i çıldırtan 4 olay!

1.BREZİLYALILARIN ÖNLENEMEZ DÜŞÜŞÜ!
Galatasaray’da sezon başından bu yana Brezilyalı futbolcular Mariano, Maicon ve Fernando’nun performansları beğenilmiyor. Üç sambacının, 21.şampiyonluğun kazanıldığı geçen sezonun çok gerisinde kalan düşük performansı ve takım adına geçmişe göre yeteri kadar sorumluluk almaması Florya’da dikkat çekiyor. Özellikle Mariano ve Maicon forma rekabetinde eskisi kadar hırslı değil.

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Derbi öncesi Fatih Terim'i çıldırtan 4 olay!

2.İMZAYI ATTI, TAKIM OYUNUNU UNUTTU!
Kulübün 4 Eylül tarihinde sözleşmesine iyileştirme yaptığı Garry Rodrigues’in zammı aldıktan sonra ortaya koyduğu performans sınıfta kaldı. Yıldız oyuncunun geride kalan 1 aylık süre zarfında perde arkasında kendisine yapılan tüm uyarılara karşın bencil bir oyun ortaya koyması ve takım oyununa önem vermemesi camiada kendisi adına eksi puan olarak yazıldı.

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Derbi öncesi Fatih Terim'i çıldırtan 4 olay!

3-SIK SIK SAKATLANANLAR VE ŞİKAYETLERİ!
Sarı kırmızılı takımın iki kilit oyuncusu, Serdar Aziz ve Eren Derdiyok’un sezon başından bu yana üst üste yaşadığı sakatlıklar can sıkıyor. Defans ve gol yollarında yaşanan sorunlar nedeniyle iki futbolcunun Süper Lig ve Şampiyonlar Ligi’ndeki kritik maçlarda düzenli forma giyememesi takımı olumsuz etkilerken iki oyuncunun Fenerbahçe derbisi ile girilecek zorlu fikstürde daha fazla sorumluluk alması bekleniyor.

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