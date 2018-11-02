Derbi bitti: Saha karıştı!

Galatasaray'la Fenerbahçe'nin 2-2 berabere kaldığı mücadelenin sonunda kavga çıktı.

Maç içinde tartışan Belhanda ile Soldado mücadele sonrası tartışırken, sarı-lacivertli futbolcu Jailson, Belhanda'ya tokat attı. Bu olaydan sonra iki takımın oyuncuları birbirine girdi.

AYDINUS VE VAR HAKEMLERİ POZİSYONU İZLİYOR

Hakem Fırat Aydınus, karşılaşma sonrası çıkan kavga hakkında karar vermek için VAR odasına gitti. Aydınus, VAR hakemi Ali Palabıyık ve kurmaylarıyla birlikte pozisyonu izliyor.