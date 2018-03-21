Depresyonun belirtileri nelerdir? Bu 9 belirti varsa dikkat

Çağımızın en önemli rahatsızlıklarından biri olan depresyona her yaş grubunda sıklıkla rastlanıyor. Kişinin yaşam kalitesini önemli ölçüde etkileyen bu sorunla mücadelede uzman yardımı almak, sosyal hayattan kopmamak, egzersiz yapmak ve dostlarla sıkıntıları paylaşmak büyük önem taşıyor. Prof. Dr. Ercan Abay, depresyon belirtileri ve alınması gereken önlemler hakkında bilgi verdi.

Her 5 kişiden 1’i yaşamının bir döneminde depresyon ile karşılaşıyor. Derin üzüntüler, stres, sıkıntı, yaşam şartları, ekonomik sorunlar... Bu liste daha da uzayabilmektedir. Her insanın hayatı boyunca karşılaşabileceği bu tür problemler, başa çıkılamaz hale geldiğinde ruh halinde sorunlara neden olabilir. Ancak üzüntü ve keder halinin günlük aktiviteleri engelleyecek bir hal alarak, uzun sürmesi ve işlevselliği bozması depresyon gelişiminin belirtisi olabilmektedir.Depresyon tanısının koyulabilmesi için kişideki bazı özellikler sorgulanmalıdır.