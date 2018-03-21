Depresyonun belirtileri nelerdir? Bu 9 belirti varsa dikkat

Depresyondayım nasıl anlarım diyorsanız en önemli bu 9 belirtisine bakın deriz. Depresyon çağın hastalığı olarak nitelenirken her 5 kişiden 1'i mutlaka bunu yaşıyor. İşte depresyonun belirtileri, sebepleri ve bilmeniz gereken ipuçları.

Depresyonun belirtileri nelerdir? Bu 9 belirti varsa dikkat

Çağımızın en önemli rahatsızlıklarından biri olan depresyona her yaş grubunda sıklıkla rastlanıyor. Kişinin yaşam kalitesini önemli ölçüde etkileyen bu sorunla mücadelede uzman yardımı almak, sosyal hayattan kopmamak, egzersiz yapmak ve dostlarla sıkıntıları paylaşmak büyük önem taşıyor. Prof. Dr. Ercan Abay, depresyon belirtileri ve alınması gereken önlemler hakkında bilgi verdi.

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Depresyonun belirtileri nelerdir? Bu 9 belirti varsa dikkat

Her 5 kişiden 1’i yaşamının bir döneminde depresyon ile karşılaşıyor. Derin üzüntüler, stres, sıkıntı, yaşam şartları, ekonomik sorunlar... Bu liste daha da uzayabilmektedir. Her insanın hayatı boyunca karşılaşabileceği bu tür problemler, başa çıkılamaz hale geldiğinde ruh halinde sorunlara neden olabilir. Ancak üzüntü ve keder halinin günlük aktiviteleri engelleyecek bir hal alarak, uzun sürmesi ve işlevselliği bozması depresyon gelişiminin belirtisi olabilmektedir.Depresyon tanısının koyulabilmesi için kişideki bazı özellikler sorgulanmalıdır.

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Depresyonun belirtileri nelerdir? Bu 9 belirti varsa dikkat

1 - Çökkün duygudurum: Kişide çökkün, kederli, kasvetli ve sıkıntılı bir duygudurum hakimdir.

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Depresyonun belirtileri nelerdir? Bu 9 belirti varsa dikkat

2 - İlgisizlik: Önceden severek yapılan günlük etkinliklere (okumak, egzersiz yapmak, TV seyretmek gibi) ilginin azalabilir.

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