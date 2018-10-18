Depremin korkunç görüntüsü saniye saniye kaydedildi

Endonezya'da 29 Eylül'de meydana gelen 7,5 büyüklüğündeki deprem ve ardından oluşan tsunami nedeniyle çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği felaketten yeni görüntüler ortaya çıktı.

Deprem sırasında güvenlik kamerası kaydına yansıyan görüntüde, yolda yürüyen bir kadın asfalt üzerinde depreme yakalanıyor. Deprem sırasında asfaltın parçalara ayrıldığı ve çökmelerin yaşandığı anda kadının ayakta durabilmek için çaba sarf ettiği görülüyor.

Depremin şiddetiyle yürümekte zorlanan kadın, çatlayan asfaltta kendine güvenli bir yer ararken, başka kişilerin de kaçıştığı görülüyor. İşte korkunç depremin medyada geldiği anlarda yaşananlar...