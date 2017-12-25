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Deprem uzmanları ikiye bölündü! Uyarıcı mı artçı mı?

Deprem uzmanları ikiye bölündü! Uyarıcı mı artçı mı?

İZMİR'de bu sabah saat 08.13'de 4,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Foça ve Karaburun arasında gerçekleşen depremden sonra, aynı yerde 3,9'luk bir sarsıntı daha kaydedildi. Yaşanan iki depremle ilgili deprem uzmanlarından farklı yorumlar geldi.

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Eklenme Tarihi: 25-12-2017 20:02 - Güncelleme: 25-12-2017 20:02

İzmir'de bu sabah meydana gelen art arda iki depremle ilgili olarak deprem uzmanlarından farklı yorumlar geldi. İTÜ Jeofizik Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, "Bu deprem İzmir için uyarıcı bir depremdir" iddiasında bulunurken Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, ise "İzmirliler rahat olsun, bu deprem geçen yıl yaşanan Midilli depreminin geç artçısıdır" değerlendirmesinde bulundu

ÖVGÜN AHMET ERCAN:" UYARICI BİR DEPREM": İzmir'de bulunan İstanbul Teknik Üniversitesi Jeofizik Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, "Bu deprem İzmir için uyarıcı bir depremdir. İzmir kırıkları diridir ve ileride daha büyük bir depremle boşalabilir" dedi.

Depremlerin meydana geldiği sıralarda Bostanlı'daki evinde bulunduğunu belirten İstanbul Teknik Üniversitesi Jeofizik Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, depremle ilgili uyarılarda bulundu.

Son deprem 4.8 büyüklüğünde oldu İzmir- Edremit ve...

Ahmet Ercan'dan İzmir depremi uyarısı                  

 

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR2 YORUM

  • Dr. Nejat KUN 25 Aralık 2017 21:22 Keşke Ege bölgesi ve İzmir'de yıllardır çalışan DAUM'dan (Dokuz Eylül Üniversitesine bağlı Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi) bilgi alınsaydı. Basın devamlı Sansasyonel isimlere önem veriyor. Fakat bilim araştırma ister

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